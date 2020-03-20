В последние годы развитие арктических территорий в России является приоритетным направлением развития. Санкт-Петербург небезосновательно претендует на роль центра развития арктических компетенций. Так исторически сложилось, что большинство экспедиций для освоения крайнего севера отправлялись именно с берегов Невы. Два года назад в Петербурге появился отдельный Комитет по делам Арктики.
19 марта, четверг, 17:18
Чем Петербург может помочь в освоении Арктических регионов и какие технологии уже сегодня готовы отправиться на Север?
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