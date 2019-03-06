Человеческий капитал и экономика роста - основные темы Третьего Международного Форума труда

06 марта, среда, 14:50

Человеческий капитал и экономика роста. Это основные темы третьего международного форума труда, который прошёл в Петербурге. Форум - не просто крупная дискуссионная площадка. То, что обсуждают эксперты, как правило, находит отражение в жизни.

Сегодня в экономике Петербурга занято свыше 3 миллионов человек, в городе один из самых низких процентов безработицы в стране – полтора процента. Последние серьезные колебания на рынке труда Петербурга были десять лет назад. С тех пор все достаточно стабильно, и связано это с диверсифицированной экономикой города. Между тем из-за влияния пенсионной реформы, доля работников активного трудового поиска вырастет почти на десять процентов. Город к этому готов. В рамках национального проекта "Демография" в этом году обучение пройдут свыше тысячи семисот петербуржцев-предпенсионеров для актуализации профессиональных навыков.

Производительность труда была ключевой темой форума. Здесь состоялся старт национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В этому году в Петербурге должно быть привлечено к участию в нацпроекте 17 предприятий, а в течении пяти лет почти восемьсот пятьдесят. Участие в проекте позволит заводам повышать производительность труда на пять процентов ежегодно.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил, что пять лет назад около полутора миллионов выпускников российских вузов не смогли трудоустроиться, при этом 91% работодателей остались не удовлетворены качеством образования выпускников. Для этого большой университет начал сотрудничество с работодателями в рамках организации стажировок, приема экзаменов и других практик. На форуме петербургский университет презентовал новую социологическую клинику. В ней студенты будут проходить практику и проводить исследования социально значимых проектов, в том числе и по заказу работодателей.

Подводя итоги третьего форума труда эксперты отметили, что современные тенденции требуют кооперации усилий органов власти, бизнеса, науки и образования, а будущее рынков труда будет непосредственно связано с развитием человеческого капитала.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.