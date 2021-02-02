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02 февраля, вторник, 10:10

Чехов и те, кто его актуализируют

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Почему творчество Антона Павловича Чехова сегодня звучит так современно?


Действительно ли Чехов не петербургский писатель? Этим вопросом задались авторы фестиваля, посвящённого русскому классику. Изучили записные книжки, перечитали собрание сочинений. О том, что из этого получилось и о том, почему Чехов так актуален сегодня.
 
Составить полный список петербургских знакомых и знаковых для писателя адресов - этой задачей авторы фестиваля занялись серьезно. Работали в архивах, собирали свидетельства из дневников. Итоги представили в виде планшетной выставки, за плакатами которой кроется множество интересных историй. Например, о том, как Чехов и Чайковский чуть не написали вместе оперу. 
 
Марина Яковлева, куратор фестиваля: "За сюжет они взяли Лермонтова... и они начали сговариваться + 27.40 Но не случилось к сожалению",

Он дружил с музыкантами и художниками, писателями и издателям , - список фамилий в адресной книге содержит не один десяток имён. И не обязательно это были люди выдающиеся, так,  Николай Свешников – деклассированный элемент, босяк. Адрес в Петербурге: ночлежка в районе Песков.
 
Марина Яковлева, куратор фестивал: "Человек он талантливый, о своих скитания и мытарствах написал воспоминания".
 
В итоге эти воспоминания были опубликованы, и в них, конечно же, упоминается встреча с Антоном Павловичем. Фестиваль, посвящённый русскому классику, собрал любителей литературы  в районной библиотеке имени писателя на улице Турку. Программу постарались сделать максимально разнообразной, тем самым привлекательной для молодежи: театр у микрофона, интеллектуальное лото, квизы, экскурсии по выставке. Одно из ярких событий: показ киноальманаха Якова Протазанова  "Чины и люди" 1929 года с сопровождением тапера.
 
Светлана Семенчук, доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения: "Во всех них раскрывается тема... эпиграф: Россия страна казенная.  Сегодня очень актуальная тема".
 
Чехов очень сложен  для экранизации, уверены киноведы. Киноальманах, объединяющий три рассказа: Анна на шее, Хамелеон и Смерть чиновника считается одним  из самых удачных 
 
Светлана Семенчук: "Из-за специфики его текста, много что введено в подтекст".
 
При этом пьесы Чехова с успехом идут в разных театрах мира. Яркий пример: спектакль "Три сестры" Молодёжного театра на Фонтанке. Спектакль собирает аншлаги уже 15 лет.  
 
Анна Геллер, актриса Молодежного театра на Фонтанке: "Что для меня Чехов.. И невозможность себя встроить в этот мир, это личная трагедия каждого. Только путем психологического театра можно открыть Чехова. Это очень сложно, мы наш спектакль репетировали три года".
 
Анна Геллер-  исполнительница роли Ирины Прозоровой, уверена, что чеховские героини и их переживания вполне современны.  
 
Анна Геллер: "Эта энергия жизни, молодости... Но чем дольше живешь, тем все больше вопросов  и все меньше ответов".
 
 
Актриса Юлия Шубарева чеховскую героиню пока играла только в студенческом кино. А в рамках фестиваля она участвовала в чтениях, выбрала два рассказа: "Месть" и "Месть женщины", чтобы поспорить с автором.
 
Юлия Шубарева, актриса Молодежного театра на Фонтанке: " Женская зависть, да, возможно, она есть у некоторых людей. А вот  про актерскую зависть,  в нашем театре такого вообще нет".
 
Осовременить Чехова и переосмыслить его сюжеты в новом жанре решила ведущая мастер-класса "Герои Чехова к комиксах". Участникам она предложила перевести на этот специфический язык "Вишневый сад", "Каштанку" и "Даму с собачкой". 
 
 Юлия Тарасюк, Куратор Центра манги и комиксов: "Нужно участникам дорисовать  недостающие кадры... И вот,  судьба Каштанки уже  зависит от наших участников,  что они нарисуют про нее".
 
Организаторы фестиваля сетуют, что в Петербурге пока  нет ни одного памятника Чехову.  В любом случае, его дух незримо присутствует в городе, а его герои актуальны и  пока еще известны всем со школьной скамьи.
 
Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и  Ангелина Введенская. Первый  канал - Петербург.
 

 
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