Чехов на современный лад

05 февраля, среда, 12:15

160 лет со дня рождения Антона Чехова. Молодежный взгляд на наследие великого писателя и врача - и его современные последователи.

Ко дню рождения Антона Павловича в креативности соревновались, пожалуй, все библиотеки города, особенно отличилась та, что носит имя великого классика - на улице Турку. Чехов глазами хореографов, любимая музыка писателя в исполнении струнного квартета, комиксы по мотивам его рассказов - организаторы хотели показать - Чехов разный и всегда актуален.

Жизнь скольких людей изменила встреча с наследием Чехова? Не поддаётся счёту. И среди них не только наши соотечественники, а люди из более ста стран мира - именно на столько языков переведены его пьесы и рассказы. Которые за 160 лет ни капли не устарели и продолжают вдохновлять.