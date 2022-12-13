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12 декабря, понедельник, 11:04

Цель жизни - служить идеалам добра!

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Легко ли быть гуманистом и помогать людям, которым больше не на кого рассчитывать? Рассказываем о тех, кто работает с несовершеннолетними матерями, учит слабовидящих детей рисовать и может присмотреть за ребенком-инвалидом, пока его мама занимается другими делами.

Dручение народной премии состоялось на сцене Александринского театра. Это уже 25-ая церемония. "Золотой пеликан"  с 94-ого года является высшей наградой в области благотворительности, творчества и социальной работы. За это время лауреатами премии стали более шестисот человек самых разных профессий и всех их объединяет  желание творить добро.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург

 
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