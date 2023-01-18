Царскосельские лошади в обновленных конюшнях Императорской фермы

18 января, среда, 09:27

Это Казначей и совсем недавно он отметил новоселье. Теперь конь живёт царских условиях. Он катает посетителей Александровского парка, а в свободное время обустраивается в новом доме. О реставрации конюшен Императорской фермы и об открытии в Царском селе целого развлекательного комплекса.

Скоро познакомиться с обитателями Императорской фермы смогут все желающие. После окончания первого этапа реставрации остались последние штрихи и скоро приступят ко второму. А он подразумевает создание на базе Царскосельской фермы целого развлекательного комплекса: детского центра и кафе, гостиницы и лекционных залов. И даже мини-зоопарка. Соседями лошадей, станут птицы, овцы, козы и кролики. Таким образом, исторически предназначенное для этого место снова оживет. Подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург