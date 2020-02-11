Будущие ученые показали в Петербурге свои лучшие проекты

10 февраля, понедельник, 11:24

Открытия в области химии и физики, математики и программирования, биологии и робототехники, сделанные школьниками. Балтийский научно-инженерный конкурс ежегодно собирает в Петербурге самых умных подростков страны, которые через несколько лет станут движущей силой российской науки.

Миша и Гоша, ученики 11 класса обычных московских школ, представляют свой робот для помощи в сельском хозяйстве. Это автономное устройство, которое следит за заболеваниями растений и передает информацию с поля на сервер. Прибор прошел испытания в ботаническом саду Москвы и доказал свою эффективность.

Молодые люди самостоятельно сконструировали и запрограммировали устройство, и уверены, что такой робот будет востребован на рынке. Сейчас участники технического дуэта ведут переписку с промышленными компаниями, чтобы внедрить проект в производство.

Именно такие проекты - где есть и новизна, и перспективы дальнейшего применения - вышли в финал конкурса. Из более чем двух с половиной тысяч заявок жюри отобрало 370. География - вся Россия, плюс Казахстан, Башкортостан и Белоруссия.

Среди экспертов - представители и науки, и бизнеса. Так, Василий Дьяченко –победитель Балтийского конкурса и международного конкурса ISEF 2006-го года - сразу же после этого был принят на работу в крупную компанию. А через три года, будучи ещё студентом, открыл свой бизнес – и занимается разработкой мобильных приложений.

Зачем выращивать цыплят в яйцах без скорлупы? Знает команда разработчиков из Череповца. Если заменить скорлупу на прозрачный химический стакан, лучше видны все стадии развития эмбриона. На соседнем стенде ученики железнодорожного кружка города Россошь Воронежской области представляют модель поезда собственной разработки, которая отличается от существующих сейчас составов. На изобретение уже есть патент.

Это примеры проектов, смысл которых легко объяснить не специалистам. Но немало идей касается и теоретической физики, и высшей математики. Так, Руслан Магдиев - финалист прошлого года - сделал математическое открытие, за которое удостоился первой премии Американского математического общества, и стал первым в истории россиянином, ее получившим.

Молодому человеку ещё нет 18-ти - но он уже преподаёт математику - в школе, которую сам недавно закончил. 14-17 лет - удивительный возраст, когда вчерашние дети превращают увлечения в профессию, и даже игры в куклы могут перейти на качественно новый уровень.

Победители Балтийского научно-инженерного конкурса представят свою страну на Всемирном смотре научных и инженерных достижений учащихся ISEF. Присуждаемую им награду также называют "Малой нобелевской премией". И возможно среди этих ребят есть и те, кто потом получит большую.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.