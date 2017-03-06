Будущее и настоящее петербургской науки

06 марта, понедельник, 13:39

Как формируется научный потенциал Северной столицы? Петербургские вузы сегодня предоставляют молодым специалистам площадки для проведения исследований. Открытия учёных пополняют теоретическую базу и уже применяются в самых разных сферах нашей жизни. И это не может не вселять оптимизм.

Это научно-исследовательская платформа Нанолаб. Таких установок всего несколько в мире. В лаборатории Санкт-Петербургского государственного университета с помощью этого оборудования учёные исследуют поверхности твёрдых тел, ультратонких материалов, наносистем. Особый интерес представляет графен – материал, толщиной всего в один атом, но при этом высокопрочный, обладающий хорошей электро и тепло проводимостью и практический прозрачный. За получение графена в 2010 году нобелевской премии были удостоены российские учёные, работающие в Великобритании. Но и сегодняшние молодые исследователи тоже стоят на пороге грандиозного открытия.

Илья Климовских, младший научный сотрудник Лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем СПбГУ:

"Мы как раз попробовали соединить топологические изоляторы и графен вместе, чтобы создать топологическую фазу в графене. Ну вот это очень представляется интересным с тем, что графен теперь можно применить не только в классической электронике или в каких-то материалах ещё. Его теперь можно применить в квантовых компьютерах, которые очень быстро набирают оборот в последнее время, и на его основе можно создать так называемые «кубиты» - это элементы вот этой информации в квантовых компьютерах, ну и соответственно может быть заменить всю кремниевую электронику, которая постепенно начинает устаревать".

10 лет назад в лабораторию на кафедру физической органической химии Дмитрий Болотин пришёл, будучи ещё старшеклассником академической гимназии СПбГУ. Теперь он преподаватель Института химии. 2,5 года назад Дмитрий защитил кандидатскую диссертацию и продолжает заниматься научной деятельностью. В лаборатории он, а также другие учёные, занимаются синтезом веществ, получают новые соединения.

Дмитрий Болотин, старший преподаватель Института химии СПбГУ, кандидат химических наук:

"Сейчас мы будем публиковать работу, где обнаружили, что ряд наших комплексов, полученных на металлоцентре платины, обладает цитостатической активностью более высокой, чем цисплатин, который широко используется для лечения рака".

Что такое «информационные сети будущего»? Молодые программисты из Университета ИТМО готовы предоставлять потребителям не просто услуги связи. Новые принципы физики, фотоники, оптики и квантовой информатики позволяют передавать данные в защищённом виде, что исключает возможность виртуального мошенничества или утечки информации.

Артур Глейм, руководитель Лаборатории квантовой информатики Международного института фотоники и оптоинформатики СПб НИУ ИТМО:

"Передавая сигнал не так, как мы привыкли, каким-то сильным излучением, сильным сигналом, а передавая его посредством так называемых одиночных фотонов, максимально предельно слабых порций света, слабее которых в природе не существует. Передавая сигнал таким образом, можно строить каналы, которые защищены не на физиологическом, а на физическом уровне, то есть которые сама природа не позволяет слушателю перехватывать".

Чтобы правильно всё спланировать и в будущем избежать каких-либо накладок, можно смело обращаться к учёным. Именно так поступили те, кто занимаются подготовкой Чемпионата мира по футболу 2018 года. Специалисты университета ИТМО разработали транспортную модель будущего мундиаля – на интерактивной карте отмечены не только авиарейсы, но и железнодорожный и водный транспорт.

Стив Каддинс, эксперт Института дизайна и урбанистики СПб НИУ ИТМО: "Здесь мы можем видеть, как в нашу страну, в города, где будут проводиться футбольный матчи, будут прилетать на самолётах болельщики, со всех стран. У нас есть данные по всем дням и модель, как все будут добираться, где они будут пересаживаться, какие у нас регулярные рейсы будут обеспечивать доставку людей, какие необходимы дополнительные рейсы".

Стива Каддинса можно назвать «учёным нового времени». Урбанистикой – наукой, которая сегодня активно развивается во всем мире, он заинтересовался благодаря общественному движению «Красивый Петербург». В 2013 году поступил на первый набор в институт дизайна и урбанистики, сегодня является его сотрудником и преподавателем. Вместе с коллегами по заказу Комитета по градостроительству и архитектуре разрабатывает схему благоустройства Александровского парка.

Стив Каддинс, эксперт Института дизайна и урбанистики СПб НИУ ИТМО: "В университете ИТМО мы разработали систему моделирования пешеходных потоков на территории, которая позволяет прогнозировать – как мы можем сделать оптимальную сеть дорожек, чтобы потом никто нигде ничего не вытаптывал, и это было бы удобное для людей пространство. И вот при помощи современных компьютерных технологий мы как раз проводим это моделирование".

Новый подход к машиностроению сегодня демонстрируют в Политехническом университете. Идея заключается в изменении парадигмы проектирования. То есть создании не только цифровой модели изделия, но и цифровой сертификации.

Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого:

"Для того, чтобы пройти тесты натурные с первого раза делаются сотни, тысячи виртуальных испытаний для отдельных деталей, для узлов, для всей системы в сборе. И на протяжении всего жизненного цикла мы работаем со всей системой, а это полномасштабная модель всей сложной технической установки, будь то, скажем, автомобиль или какие-то другие сверхсложные системы".

В Петербурге, как и во многих российских городах, созданы условия для проведения необходимых исследований. Заниматься наукой сегодня не только интересно, но и престижно, поэтому она сегодня молодеет, что рождает большие кадровые перспективы для нашей страны.

Юлия Миханова, Антон Голубев, Максим Беляев, Екатерина Горбачёва и Александр Высоких. Первый канал - Санкт-Петербург.