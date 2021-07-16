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16 июля, пятница, 11:07

Борис Эйфман - предъюбилейная неделя

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Вы не знаете своих возможностей – пробуйте. Такую. Фразу чаще всего слышат от своего хореографа артисты театра Бориса Эйфмана. О том, как невозможное становится возможным – на сцене, наш сюжет.

Борис Эйфман ставит спектакли только о героях, которые ему по-настоящему близки. Так вот, в новой версии "Чайки" – он чувствует себя одновременно и юным экспериментатором Треплевым и успешным зрелым Тригориным. Он и шокирует, включая в балеты элементы бального танца и клоунады – как в "Эффекте Пигмалиона" и потрясает глубиной и трагизмом,  как в недавней премьере "Страсти по Мольеру". А его артисты, как и много лет назад ощущают трепет, когда в репетиционный зал входит Эйфман, ведь с этого момента начинается путь к невозможному.               

Олег Габышев, лауреат премий Золотая маска и Золотой софит – за 17 лет в театре Эйфмана привык к точности не только в исполнении движений, но и передаче эмоций и к тому, что минутный отрывок можно репетировать три часа. А солистка Любовь Андреева, также обладательница высших театральных наград, вспоминает: прежде невозможным ей казалось само присутствие в труппе Эйфмана, первые спектакли которой она видела на дисках.                        

"Планы мои расписаны до 2026 года", признается Борис Эйфман, но главная его мечта – перевезти бездомную пока труппу в собственный Театр танца. А пока одним из главных подарков к юбилею маэстро стала и книга "Магический театр танца". Её автор, Татьяна Бабарыкина, запечатлела на страницах всю историю театра – зрелые работы мастера и самые первые постановки                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Тело - тончайший инструмент, который может говорить о душе – запись из юношеского дневника Бориса Эйфмана. Священнодействие на сцене его театра длится 44 года, сохранить на страницах книги имена артистов, которые создавали труппу-легенду – для мастера было одной из самых главных целей. Книга стала для него летописью побед и поражений, встреч и разлук.                                                                                                                                                                         

В книгу вошли редкие фотографии, откровенные интервью балетных звезд прошлых, нынешних и даже будущих составов… В этом году в театр пришли молодые выпускники Академии Бориса Эйфмана и вагановской академии, а новый премьер - русский американец Дэниэл Рубин  блистает в ведущих ролях. Сын русских родителей родился в Америке, но учиться поехал в Московскую академию хореографии и после выпуска попал в труппу мечты - театр Эйфмана.

                                                                                                                                                                                                                              

Новую звезду в роли Треплева можно будет увидеть в премьере "Чайка. Балетная история" осенью, а отрывки из нового спектакля театр представит уже 22 июля, в День Рождения Бориса Эйфмана, во время гала-концерта на сцене Александринского театра. До этого в течение недели в Александринке пройдут лучшие спектакли  Театра Балета Бориса Эйфмана "Дон Жуан", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона", "Роден, ее вечный идол".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Владимир Пивнев. Первый канал -Петербург.

 

 

 
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