Больница для бездомных. Проект для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

14 марта, вторник, 10:24

Уже этим летом здесь, в районе станции метро Нарвская, планируется открытие первой и единственной в городе "Благотворительной больницы", где получать лечение смогут люди без документов и гражданства.

А пока около десятка волонтеров и целая бригада професиональных строителей работают здесь, чтобы поскорей привести место в порядок. Поучаствовать в добром деле может каждый. Подробнее о проекте в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, Олег Подъячев. Первый канал. Петербург