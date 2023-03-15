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14 марта, вторник, 10:24

Больница для бездомных. Проект для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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Уже этим летом здесь, в районе станции метро Нарвская, планируется открытие первой и единственной в городе "Благотворительной больницы", где получать лечение смогут люди без документов и гражданства.

 А пока около десятка волонтеров и целая бригада професиональных строителей работают здесь, чтобы поскорей привести место в порядок. Поучаствовать в добром деле может каждый. Подробнее о проекте в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, Олег Подъячев. Первый канал. Петербург

 
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