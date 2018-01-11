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10 января, среда, 14:04

Спорт как образ жизни и метод воспитания

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Занятия спортом для современного человека зачастую сводятся к поддержанию себя в хорошей физической форме. Но иногда любительский спорт может становиться и образом жизни и методом воспитания.

Клуб «Самбо 330»  в гимназии Невского района (с тем же порядковым номером) имеет полувековую историю. Здесь сменилось уже 3 поколения тренеров, а подсчитать точное количество ребят, которые здесь занимались – задача невыполнимая. Сегодня на занятия в эту гимназию родители привозят детей даже из других районов. 

В отличие от профильных спортивных школ, в этом клубе не ставят перед воспитанниками обязательных целей завоевания медалей и кубков. Однако  каждый год  кто-то из ребят защищает титул мастера спорта или берет медали на крупных соревнованиях. Секрет  очень прост -  занятия по самбо здесь не заканчиваются на тренировке и не ограничиваются исключительно спортзалом, так что не зря клуб называется спортивно-патриотическим. 

В Петербурге есть не совсем обычный боксерский клуб. Сюда приходят уже взрослые люди, многие из которых никогда боксом не занимались, но с удовольствием одевают перчатки и постигают азы джентльменского поединка. Основатель клуба – Сергей Бычков. Чтобы перечислить все его титулы в боксе, рукопашном бое, дзюдо и смешанным единоборствам – не хватит эфирного времени. Создание боксерского клуба для непрофессионалов – было его давней идеей.

 

 

 
Комментарии
Всего (1)
    • Аноним  Вчера, 19:39
      Я там занимаюсь
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