Спорт как образ жизни и метод воспитания

10 января, среда, 14:04

Занятия спортом для современного человека зачастую сводятся к поддержанию себя в хорошей физической форме. Но иногда любительский спорт может становиться и образом жизни и методом воспитания.

Клуб «Самбо 330» в гимназии Невского района (с тем же порядковым номером) имеет полувековую историю. Здесь сменилось уже 3 поколения тренеров, а подсчитать точное количество ребят, которые здесь занимались – задача невыполнимая. Сегодня на занятия в эту гимназию родители привозят детей даже из других районов.

В отличие от профильных спортивных школ, в этом клубе не ставят перед воспитанниками обязательных целей завоевания медалей и кубков. Однако каждый год кто-то из ребят защищает титул мастера спорта или берет медали на крупных соревнованиях. Секрет очень прост - занятия по самбо здесь не заканчиваются на тренировке и не ограничиваются исключительно спортзалом, так что не зря клуб называется спортивно-патриотическим.

В Петербурге есть не совсем обычный боксерский клуб. Сюда приходят уже взрослые люди, многие из которых никогда боксом не занимались, но с удовольствием одевают перчатки и постигают азы джентльменского поединка. Основатель клуба – Сергей Бычков. Чтобы перечислить все его титулы в боксе, рукопашном бое, дзюдо и смешанным единоборствам – не хватит эфирного времени. Создание боксерского клуба для непрофессионалов – было его давней идеей.