Боевые искусства как стиль жизни - ответственность и безопасность

24 февраля, среда, 10:49

Во времена, когда в нашей стране только начинали появляться различные виды восточных боевых искусств, из отличительной чертой была особая философия и воспитание, которые прививались спортстмену, наряду с занятиями спортом. Несмотря на то, что эти времена остались в прошлом, сегодня на берегах Невы, до сих пор можно найти места, где к единоборствам относятся прежде всего, как к образу жизни

Клуб боевых искусств "Белый барс" существует в Петербурге уже 20 лет. Его основатель Антон Миссуловин – мастер спорта по рукопашному бою, прекрасно владеет японским Кэмпо, Айкидо, и Каратэ-до. Однако его клуб это не просто секция для занятия спортом.



Антон Миссуловин, основатель и сенсей клуба "Белый барс": "Мотивация у всех, примерно одинаковая – хочу научиться драться. Драться научиться это достаточно быстро, а дальше начинает появляться что-то еще. Во-первых это коллектив, где все друг друга любят, где все друг другу помогают. Мы вместе отмечаем праздники, мы вместе тренируемся".

Оказывается такое отношение сегодня очень востребовано. Здесь занимаются люди разных возрастов, и пути, которые каждого из них привели сюда, также разнятся. Однако, причина по которой они решают остаться - примерно одинакова.

