Блокада в современном контексте

27 января, пятница, 12:09

Что в современном облике Петербурга может рассказать о Блокаде Ленинграда? Конечно, это не только монументы и скульптурные композиции, посвящённые обороне города. Практически каждый метр, каждый сантиметр хранят память о том тяжелом времени. Город был и остаётся свидетелем, а в его естественных "декорациях" история передаётся наглядно из поколения в поколение.

Облик Петербурга многое может рассказать о блокаде Ленинграда. Это не только монументы и скульптурные композиции, посвящённые обороне города. Практически каждый метр, каждый сантиметр хранят память о том времени. Город был и остаётся свидетелем тяжелейшего периода. Это естественные декорации, с помощью которых история передаётся наглядно из поколения в поколение.

Эти кадры хроники не уникальны, напротив, – они часто встречаются в документальных фильмах, сюжетах о блокаде Ленинграда. Репортаж (продолжительностью 2 минуты) был сделан уже после войны и хранился в архиве города Красногорск. Именно его в качестве наглядного иллюстративного материала заказала для Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина режиссёр Татьяна Дьяконова. Сохранила она и старинную мебель, и печку-буржуйку – в квартире, где во время Блокады находилась семья её мужа.

Татьяна Дьяконова – режиссёр:

«Девушка, которая здесь жила, – Ляля, ей было 22 года, она сдавала кровь, была донором, за это давали шоколад. Квартиру во время блокады заселяли людьми. И здесь жил полковник в соседней комнате: он каждый день ел масло, но он никогда, ни разу не угостил Лялю».

Похожая история показана в фильме «Ленинград». Лента российско-британского производства, вышедшая на экраны 10 лет назад, тогда вызвала споры, но главное – она смогла показать героизм жителей и защитников города западному зрителю. Отснятого материала было гораздо больше, чем требовал хронометраж, и многое важное осталось за кадром. Фотограф Михаил Хейфец работал на этой картине. На выставке в музее городского электрического транспорта он представил историю съёмочного процесса в 43-ёх фотографиях.

Михаил Хейфец – фотограф:

«Я разговаривал с каскадёром, он сказал, что молодые ребята-участники фильма – были поражены моментами съёмок, которые повторяли военные действия. Они спрашивали меня, как старшего человека: «Неужели это всё было, это всё правда?». И они по-новому, в общем-то, посмотрели на нашу историю».

По-новому оценить историю спасительной трассы между Ленинградом и «Большой землёй» позволит фильм «Коридор бессмертия». Он должен выйти не экраны в 2018-ом году в день 75-летия прорыва Блокады. Материалом для него послужила книга Валентина Ковальчука «Магистрали мужества». Автор лично вручил её Дмитрию Каралису, писателю, будущему автору сценария нового фильма.

Дмитрий Каралис – писатель, соавтор сценария фильма «Коридор бессмертия»:

«Совпало так, что мой отец там работал начальником поезда и политруком, и я об этом не знал. Об отце в книге написано. Я просто не знал, потому что отец ушёл, когда я был совершенно молодым лоботрясом, о войне расспрашивал, но он отделывался какими-то общими словами, говорил, что ходил по какому-то «коридору смерти».

«Коридор смерти», «дорога победы» – так называли Шлиссельбургскую магистраль. 33 километра спасительного пути были построены за 17 дней силами 5 тысяч человек. Но главные героини фильма – молодые девушки, вчерашние школьницы, входившие в состав поездной бригады. Они сцепляли вагоны, работали помощниками кочегаров и машинистов. Одну из главных ролей – девушку Машу Яблочкину – сыграла петербургская актриса Светлана Смирнова-Кацагаджиева.

Светлана Смирнова-Кацагаджиева – актриса:

«Образ обычной девчонки, которая оказалась в этих обстоятельствах, и ей нужно выживать. Самое главное, что отличало этих людей, даже не просто людей, детей – им пришлось быстро повзрослеть, обрести умение держаться за соломинку и поддержки друга».

Картине «Коридор бессмертия», как и недавно вышедшему фильму «28 панфиловцев», пришлось прибегнуть к помощи краудфандинга – сбору средств через пожертвования. У банка, где студия хранила все денежные средства, отозвали лицензию. Но работа не остановилась, многие приходили и бесплатно снимались в массовке. Когда-то люди объединились, чтобы сохранить город, сейчас их потомки делают все, чтобы осмыслить прошлое и сохранить память о героических защитниках.

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал-Санкт-Петербург.