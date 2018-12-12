От асфальта до дизайна: как молодые архитекторы меняют среду области и города?

11 декабря, вторник, 11:04

За год от морально и физически устаревшей городской инфраструктуры до дизайнерского общественного пространства. И действие происходит не в фешенебельном районе Петербурга, а на окраине, в посёлке с населением меньше 2 тысяч человек. Как молодые архитекторы меняют среду области и города?

Еще год назад это пространство представляло из себя асфальто-бетонную парковку и пустые газоны. Сейчас своего рода "сердце" поселения Малое Карлино (в Ленинградской области) застучало чаще, и это только начало. Проект благоустройства рассчитан на 5-7 лет, и скоро вокруг площади появятся сцена, детская площадка и многое другое.

И действительно: по городам и поселениям одной только Ленинградской области уже разработано больше сотни концепций. Лучшие из них представили на конференции "Современные общественные пространства как инструмент развития городской среды". Наиболее важную роль в этом процессе играют власти, взаимодействию с ними посвятили значительную часть обсуждений. Теперь главное , чтобы это понимание воплотилось не только в графических макетах, но и в реальных объектах.