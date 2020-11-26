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26 ноября, четверг, 10:05

Благоустройство малых городов. Подводим итоги и рассказываем о перспективах

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Комфортная городская среда - это удел не только крупных городов и мегаполисов. Общественные пространства, где приятно и с пользой можно провести свое свободное время, начинают появляться даже в самых маленьких городах Ленинградской области.

Бюджеты крупных городов позволяют заложить на благоустройство  гораздо больше средств, чем в малых населенных пунктах. Между тем, нужды здесь  сопоставимы,  у малых городов они зачастую больше, так как в них ни разу не проводилось комплексных изменений. 
Чтобы хоть как-то нивелировать эту разницу, Министерство строительства России  уже третий год подряд проводит федеральный конкурс для малых городов и исторических поселений. Победители конкурса получают специальный грант в несколько десятков миллионов рублей для комплексного благоустройства территорий. 

Расскажем подробнее об итогах программы.
 

 
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