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21 июля, вторник, 11:34

Благоустройство малых городов: Луга и ее успешный опыт

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Мы неоднократно рассказывали об участии городов Ленинградской области в различных программах благоустройства. Но, если большинство из них находятся лишь в начале процесса создания комфортной городской среды, то город Луга уже может похвастать результатами планомерной четырехлетней работы в этой направлении.

Три года в нашей стране действует федеральный конкурс по благоустройству для малых городов. За это время 4 населенных пункта Ленинградской области выиграли федеральный грант, а это каждый раз больше 50 миллионов рублей на создание комфортной городской среды.

Пока другие только планируют приступить к масштабному благоустройству, в Луге вплотную занимаются этим вопросом уже не первый год. Стоит отметить, что работа в этом направлении здесь началась еще до появления национальных проектов и федеральных конкурсов. 4 года назад здесь Луга получила грант от Губернатора Ленинградской области на благоустройство части набережной.

 
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Благоустройство малых городов: Луга и ее успешный опыт

Благоустройство малых городов: Луга ...

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