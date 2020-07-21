Благоустройство малых городов: Луга и ее успешный опыт

21 июля, вторник, 11:34

Мы неоднократно рассказывали об участии городов Ленинградской области в различных программах благоустройства. Но, если большинство из них находятся лишь в начале процесса создания комфортной городской среды, то город Луга уже может похвастать результатами планомерной четырехлетней работы в этой направлении.

Три года в нашей стране действует федеральный конкурс по благоустройству для малых городов. За это время 4 населенных пункта Ленинградской области выиграли федеральный грант, а это каждый раз больше 50 миллионов рублей на создание комфортной городской среды.

Пока другие только планируют приступить к масштабному благоустройству, в Луге вплотную занимаются этим вопросом уже не первый год. Стоит отметить, что работа в этом направлении здесь началась еще до появления национальных проектов и федеральных конкурсов. 4 года назад здесь Луга получила грант от Губернатора Ленинградской области на благоустройство части набережной.