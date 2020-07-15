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15 июля, среда, 10:58

Благотворительные проекты, длиною в тысячи километров. Как помогать, путешествуя?

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Хождение за три моря. О благотворительном путешествии по следам Афанасия Никитина петербуржца Евгения Кутузова.

Помогать тем, кому больше неоткуда ждать помощи - жизненное кредо петербуржца, а теперь человека мира Евгения Кутузова. Чтобы привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП и помочь собрать средства на реабилитацию, он решил повторить маршрут знаменитого Афанасия Никитина - и отправился пешком  из Твери в Индию, по дороге рассказывая всем о благотворительном проекте, и обретая сотни друзей и единомышленников. 

Подробнее расскажем в репортаже. 

 
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