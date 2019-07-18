Бизнес и экология. Как превратить пластиковые бутылки в мебель, а резиновые шины в покрытие для футбольного поля

18 июля, четверг, 14:18

Вопрос утилизации и переработки пластика и резиновых шин в нашей стране остро стоит давно. Государственная политика в этой сфере только формируется. В последнее время появляются небольшие компании, которые стремятся не только делать деньги из мусора, но и приносить пользу. Экологическую в первую очередь.

С каждым годом количество машин неуклонно растет, следствием этого является то, что становится больше вредных отходов, например, автомобильных покрышек. Для решения этой проблемы нужно создавать специальные компании, главной задачей которых будет переработка покрышек. Одна из таких фирм уже несколько лет успешно работает в Ленинградской области.

Отслужившая свой век резина - это бытовые отходы наивысшего класса опасности. На свалке шины будут разлагаться больше 100 лет. За год в России приходит в негодность более миллиона тонн покрышек. И масштаб бедствия становится очевидным. Переработка шин таким механическим способом не наносит дополнительный вред окружающей среде. А мелкую резиновую крошку можно использовать вторично. В частности, из нее делают покрытия для детских и спортивных площадок, используют в дорожном строительстве.

Одна из площадок по бесплатному сбору шин появилась во Всеволожске. Всего за три месяца собрали уже не одну такую кучу.

Речь идет о появлении экологического сознания. Многие люди стали осознавать, что могут влиять на улучшение окружающей среды. И главное, они не только понимают, но и делают. Например, на автозаправках появились вот такие контейнеры по бесплатному сбору шин.

А этот проект, по переработке пластика, явно не про деньги, а про идею. Антон Рыкачевский и Сергей Ибрагимов на небольшом производстве из старых бутылок, крышек и упаковок из-под еды делают декоративную плитку, значки и поясные сумки, а скоро выпустят скейты. Задача проекта, говорят ребята, показать, что использованный пластик можно превратить в полезные и стильные вещи. Сейчас проблема в том, что люди не знают и не понимают, куда девается мусор, который выкидывают в урну. А они показывают весь процесс переработки пластика, но в уменьшенных масштабах.

Помимо "красивого визуала" в теме переработки пластика ребята сейчас озадачены отчасти и научно-исследовательской работой. Они создают большой 3Д принтер, который позволит из бутылок и крышек печатать, к примеру, мебель или даже автобусные остановки.

Уже стало очевидным пагубное влияние потребительского отношения человека к природе. Проблемы экологии становятся все острее. Поэтому так важно, чтобы каждый человек сформировал в себе сознание и понимание бережного отношения к самому себе, а значит и к экологии мира в целом.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.