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26 ноября, среда, 01:14

Безработные смогут бесплатно обучиться новой профессии. Стала известна программа новогодних праздников. Урок биологии с МКС состоялся. В Петербурге наградили учителей дополнительного образования

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Петербургский центр опережающей профессиональной подготовки открыл свои двери для безработных. Здесь помогут не только трудоустроиться, но и обучиться новым навыкам, востребованным на рынке труда. Сейчас тут работают с теми, кто лишился работы из-за пандемии. Но в перспективе в ЦОПП сможет обратиться любой горожанин, который захочет стать востребованным специалистом.

Ирина Потехина - Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Задача ЦОППа соединить вот эти  два совершенно разных мира - мир профессий, то есть мир уже работодателей, и мир образования. Найти на рынке труда вот те самые ниши, которые либо уже образовались  либо образуются. Создать под них программы образовательные, и потом уже сориентировать человека и по рынку труда, и по рынку образования".

Хотя Центр только открылся, его специалисты уже составили рейтинг профессий, которым хотят обучиться соискатели. Абсолютное большинство выбирает веб-дизайн и маркетинг, так же пользуются популярностью рабочие специальности. Из федерального бюджета на это выделено почти три миллиарда рублей и 3300 квот.

Правительство Петербурга утвердило программу проведения новогодних и рождественских праздников. Большая часть торжеств пройдет в  режиме он-лайн. Однако школьники младших классов все равно получат традиционные подарочные наборы от администрации города. В этом году 238 тысяч ребят получат книжки-раскраски по мотивам сказки "Снежная королева", на последней странице которого будет специальный QR-код, скачав который можно будет посмотреть и само представление.

Константин Сухенко - Председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга:

"В этом году ребята смогут увидеть спектакль с интеграцией ледового шоу по телевидению.  Уже началась подготовительная работа по реализации, в которой задействованы новейшие технологии. Благодаря графическим возможностям будут воссозданы декорации снежной пустыни, магический лес, интерьеры помещений. Съемки пройдут во дворце спорта "Юбилейный".

Кроме того, не состоится и традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади. Ее заменит новогодняя программа с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады. Метро в ночь на 1 января работать не будет. Зато в декабре пройдет праздничная акция "Везет в Новый год". За рулем одного из городских автобусов пассажиры встретят главного зимнего волшебника. А на Манежной площади с 19 декабря по 10 января с соблюдением всех мер безопасности состоится Рождественская ярмарка.

В Петербурге отрылся  "Дом навсегда" – проект сопровождения для воспитанников психоневрологических интернатов. Новоселье отметили  в здании на улице Еремеева. В новое  жилье заехали сразу шестеро ребят. Там они будут жить вместе с сотрудниками благотворительного фонда "Перспективы". Собственно, это они в разгар первой волны взяли многих воспитанников на попечение. Летом сотрудники фонда решили сделать все возможное, чтобы их подопечные не возвращались в интернаты. В результате, нашли спонсоров и приобрели две квартиры в Невском районе.

Еще трое воспитанников детского дома-интерната во время пандемии нашли приемных родителей и также смогли продолжить жить в семьях при сопровождении специалистов и волонтеров  "Перспектив".

Космонавты с Международной космической станции провели для школьников России "космический" онлайн-урок по биологии. Оператором интерактивного занятия в Санкт-Петербурге выступила Инженерно-технологическая школа №777 при поддержке Государственного университета аэрокосмического приборостроения .

Анна Канышева Координатор форума "КосмоСтрт-2020":

"Нынешним студентам и нынешним школьникам очень интересен вопрос: "Что мне нужно сделать, чтобы полететь туда на МКС?" И, действительно, сейчас ставятся вопросы: "А какими компетенциями я должен обладать? Куда я должен пойти учиться после школы, чтобы обладать инженерными навыками, чтобы обладать конструкторскими навыками? Что мне нужно сделать, чтобы быть богатырем, чтобы полететь в космос?".

Спикерами выступили космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они рассказали детям, как меняется жизнедеятельность организма в условиях невесомости, возможна ли жизнь за пределами космической станции, а так же какие физиологические изменения происходят в организме человека во время пребывания на МКС. Подобные уроки в рамках Всероссийского форума космонавтики и авиации "КосмоСтарт – 2020" проходят в Российский школах каждый месяц.

В Петербурге наградили учителей дополнительного образования. Торжественная церемония ежегодного всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" прошла в БКЗ "Октябрьский". Лучшим стал педагог "Центра внешкольной работы" из Казани Анна Григорьева.

Ирина Потехина - Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Доп.образование - оно менее регламентировано, чем то, что в школе. Там больше свободы! И в этой связи, именно там чаще всего появляются: самые интересные инновации, самые интересные и необычные форматы, и конечно, самые интересные педагоги".

По традиции, эстафету в следующем году примет город победителя. В 2021-м это - Казань. Напомним, в этом году конкурс проходил в 16-й раз. И уже в 10-й раз финал принимал Петербург.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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