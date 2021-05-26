Безопасно, комфортно и надежно! Так должны ощущать себя пассажиры петербургских автобусов. О тех, кто каждый день возит нас домой и на работу

26 мая, среда, 13:32

Городские пассажирские автобусы являются неотъемлемой частью жизни Петербурга. Однако, заходя в автобус, мы, как правило, не обращаем внимания ни на саму машину, ни на водителя, что ей управляет.

Тот факт, что общественный транспорт, и автобусы в частности - это не только лицо города, но и его история, получил очередное подтверждение на параде ретро-транспорта. Приуроченный ко Дню города и, уже в 4-й раз проходящий по улицам Северной столицы, это мероприятие на прошлой неделе вновь вызвало неподдельный интерес у петербуржцев. Автобус 50-х или Экарус 80-х годов одним своим видом возвращает человека в то время, когда такие машины курсировали по улицам города. Еще больший интерес вызвала презентация нового электробуса линейки "Пионер" петербургского производства, который в ближайшем будущем должен появиться на улицах города.

Но если с автобусами, которые совершенствуются год от года, все более или менее понятно, то вот их водители почти всегда остаются за кадром. Каждый день, перевозя десятки тысяч людей, именно водители отвечают за нашу безопасность и комфорт. В Петербурге ежегодно проводится городской конкурс профессионального мастерства среди пассажирских предприятий. Это соревнование является открытым и фактически международным – проверить свои силы на берегах Невы приезжают водители даже из соседних государств.

Андрей Лызин – генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс":

"Для того, чтобы выйти на этот конкурс, который по факту является международным, но с поправкой на текущую ситуацию с коронавирусом, иностранных делегаций практчески нет. Но, здесь есть победители своих городов, победители своих парков – соревнуются лучшие".

Самой зрелищной частью конкурса, безусловно, является демонстрация водительского мастерства. Технические задания, которые выдают участникам, зачастую выходят за рамки обычного городского вождения, но есть элементы, знакомые каждому водителю.

Выбрать лучших из лучших - дело непростое. На первый взгляд, чем больше опыта в профессии, тем легче победить, но и молодых профессионалов надо поддерживать.

Кирилл Панасенко – главный судья соревнований:

"Важен и опыт, важно и понимание машины и ее габаритов. Нельзя сказать, что опытный водитель будет ездить лучше молодого. Не зря в этом конкурсе отдельное внимание уделено молодым водителям и они оцениваться будут отдельно".

Роман Иванов управляет автобусом уже 6 лет. Кстати, в его семье, он уже водитель автобуса во втором поколении. На конкурсе, от того, как Роман проходил некоторые элементы, аж дух захватывало: 18-метровый автобус изгибался дугой и на высокой скорости пролетал между стойками, не задевая их. На улицах города, по словам нашего героя, такого себе он не позволяет.

Роман Иванов – водитель автобуса, участник соревнований:

"Там более медленные скорости и более плавно проходит, потому что пассажиры, у нас есть и дети, и бабушки, которым большая скорость водителя автобуса противопоказана, так скажем".

Плавность хода и удобство посадки, когда автобус максимально близко подъезжает к поребрику – это именно то, за что пассажиры ценят водителей общественного транспорта, но к сожалению, редко говорят за это спасибо.

Роман Иванов – водитель автобуса, участник соревнований:

"А пассажиры благодарят, бывает такое? Ну, да. Очень редко. Особенно туристы, которые приезжают в аэропорт, благодарят. А наши уже привыкли, что водители хорошо ездят".

Если женщин водителей троллейбусов и трамваев можно часто встретить на улицах городов, то вот за руль автобуса женщины садятся редко. На конкурсе мы нашли единственную представительницу прекрасного пола, которая приехали из Твери.

Анна Лашина – водитель автобуса, участница соревнований (г.Тверь):

"Каждый раз заходя в автобус, вспоминайте о человеке, который везет вас по маршруту. Если поездка была плавной и комфортной, не забывайте, что сказать спасибо – это совсем не сложно".

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.