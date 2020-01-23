Колядки как повод подарить тепло другим

22 января, среда, 10:48

Часто ценность таких вещей как дом или человеческое тепло осознаются тогда, когда эти вещи теряются. В этом смысле судьбы людей, оставшихся без дома или потерявших себя в результате алкогольной или наркотической зависимости, очень схожи и, в то же время, когда люди решают изменить свою жизнь, они очень много могут дать друг другу. И поводом для таких встреч могут стать новогодние праздники. Например, колядки.

Колядовать для Саши — дело знакомое, в детстве, в городке Новоржев с мальчишками и девчонками ходили по домам, пели, собирали сладости. Но сегодня, в Центре учета и социального обслуживания для бездомных, подарки раздают сами "колядующие". Алко и наркозависимые участники реабилитационной программы фонда "Диакония" купили для бездомных инвалидов мандарины и конфеты. Саша с 16 до 30 лет употреблял наркотики, а теперь, в процессе реабилитации, познал новый "кайф" - бескорыстной помощи другим.