Бесплатно выпить кофе и просто приятно провести время в уютной обстановке предлагают трудным подросткам в новом кафе благотворительного проекта "Анна помогает"

04 декабря, пятница, 22:48

В центре Петербурга открылась новая кофейня, где будут особенно рады видеть тех, кого обычно называют трудными подростками. В кафе "Репа" на улице Репина им предлагают бесплатно выпить кофе и просто провести время в уютной обстановке. Об этом и других проектах благотворительного фонда «Анна помогает» при Анненкирхе.

"Молодежный кластер. Свободный вход с 14 до 21 года". Листовки, приглашающие подростков в это кафе, уже начали появляться в школах города. Здесь можно поиграть в кикер, настольные игры, плэйстейшн, поучаствовать в творческих занятиях и встречах. Бармены и ведущие мастер-классов (или Рядом находятся) по совместительству социальные работники и психологи, с которыми можно поговорить в неформальной обстановке.

Проект занял некогда пустующее подвальное помещение на улице Репина. Пока здесь неприметная вывеска и вход теряется за припаркованными автомобилями – но скоро все изменится.

К открытию кафе приурочили открытие выставки французского фотографа Луи Жанна. Он снимал петербургских трудных подростков, для которых общение и внимание стали одним из шагов на пути к переменам к лучшему. Как у героя этого кадра, проводившего по два года в каждом классе и имеющего судимость по уголовной статье.

Одна из сотрудниц фонда Александра Мельникова не понаслышке знает о проблемах подростков в кризисных ситуациях. В 12 лет она попала в социальную гостиницу, в 15 - в детский дом, сбежала от пьющей матери. Сейчас Саше 20 и она проводит консультации для выпускников интернатов.

"Саша из детского дома" - так называется ее блог в интернете. Среди подписчиков много родителей, которые хотят усыновить ребенка – и лучше понять, какой опыт ему пришлось пережить.

Кафе "Репа" - совместный проект фонда Василия Великого при православной церкви и лютеранской Анненкирхе. Их объединило желание помочь подросткам и забрать их с улиц. А если спросят – поговорить и о духовных вопросах.

Анненкирхе - старинная лютеранская кирха на Кирочной улице - еще несколько лет назад была заброшенным обгоревшим зданием. С тех пор стала и выставочной площадкой, и модным местом для фотографий – и активно действующим приходом с просветительскими курсами, на которые приходят сотни человек. Из желания прихожан делать добрые дела родилась идея фонда. Его назвали "Анна помогает" – в честь святой Анны.

Волонтеры оказывают самую разную помощь: юридическую, консультационную и просто привозят продукты нуждающимся. Один из подопечных – инвалид колясочник, который из-за слишком узких дверных проемов не может выйти на улицу.

"Анна помогает" - проект молодой, прошел всего год с момента его официальной регистрации. У сотрудников масса идей по развитию благотворительного кластера. Уже сейчас здесь проходят фотокурсы, работает литературный клуб и мастерская мозаики. На одном из мастер-классов из битой посуды создают красивые предметы интерьера. Как метафора того, что и из разбитых надежд можно собрать новую жизнь и склеить снова.



Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург