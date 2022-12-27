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27 декабря, вторник, 13:59

Бесплатная психологическая помощь для подростков и их родителей

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"Не вывожу" - такую фразу частенько произносят взрослые, когда уже не могут справиться в одиночку с ситуацией. А их состояние, уж конечно, не может не отражаться на детях. Проблемы с общением - это первая в рейтинге проблема, с которой обращаются к психологам... Нет, не сами ребята. Чаще всего их приводят на прием родители.

"Рука заботы" - проект, который реализует психологический центр "Радомира". Благодаря поддержке Фонда президентских грантов психологическая помощь детям, взрослым и пожилым людям здесь оказывается бесплатно. Один из самых популярных форматов — групповые занятия для подростков от 12 до 17 лет, новая группа на январь формируется уже сейчас.  

Подробнее о проекте бесплатной психологической помощи в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

 
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