Бесплатная психологическая помощь для подростков и их родителей

27 декабря, вторник, 13:59

"Не вывожу" - такую фразу частенько произносят взрослые, когда уже не могут справиться в одиночку с ситуацией. А их состояние, уж конечно, не может не отражаться на детях. Проблемы с общением - это первая в рейтинге проблема, с которой обращаются к психологам... Нет, не сами ребята. Чаще всего их приводят на прием родители.

"Рука заботы" - проект, который реализует психологический центр "Радомира". Благодаря поддержке Фонда президентских грантов психологическая помощь детям, взрослым и пожилым людям здесь оказывается бесплатно. Один из самых популярных форматов — групповые занятия для подростков от 12 до 17 лет, новая группа на январь формируется уже сейчас.

Подробнее о проекте бесплатной психологической помощи в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.