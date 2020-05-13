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13 мая, среда, 11:16

Поисково-спасательные службы и ряд предприятий переориентировались на борьбу с инфекцией

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Работа поисково-спасательной службы в режиме самоизоляции.

Из года в год весенние месяцы для поисково-спасательной службы являются горячим временем. Здесь и рыбаки, которых надо спасать с тонкого льда и начала навигации со всеми вытекающими последствиями. Но, в этот раз все ровно наоборот. Пустые пляжи и акватория Финского залива должны были оставить поисковиков без работы, но в текущей ситуации помощь потребовалась в другой сфере.

Спецсредства поисково-спасательной службы также решено было переориентировать. В прошлом году в распоряжение службы поступил вот этот беспилотный летательный комплекс от одного из оборонных предприятий города. Это далеко не ноу-хау, его возможности в течение нескольких лет проверяли в полевых условиях сотрудники МЧС и теперь он находится на постоянном городском дежурстве

Зима в этом году не порадовала горожан  ни снегом, ни льдом. Самоизоляция сняла вопросы нахождения людей в акватории Невы и Финского залива. Однако, без дела беспилотник оставлять не стали: сейчас проходят тестовые полеты с целью контроля прибрежной полосы и выявления нарушителей режима самоизоляции.

На борту вертолета находится громкоговоритель, который предупреждает потенциальных нарушителей о действующих в городе ограничениях и возможных последствиях. Видеокамера не только ведет постоянную запись обстановки, но и оперативно передает координаты выявленных нарушений.

Кстати, научно-производственное предприятие "Радар ммс", которое поставило на службу города и ведет техническое сопровождение данного беспилотного летательного комплекса, относится к системообразующим компаниям и продолжает работу даже в условиях самоизоляции.

Часть сотрудников перевели на удаленный режим работы, но производство останавливать не стали. Если раньше особый режим чистоты соблюдался лишь в некоторых отделах, например, при производстве высокоточной электроники, то теперь это касается абсолютно всех.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 

 

 

 

 
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