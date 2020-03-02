Что объединяет петербургский вуз и Берлин? И сколько выпускников Политеха сейчас играет ключевую роль в мировой науке, экономике и культуре?
02 марта, понедельник, 11:16
Юбилейные дни Политеха в Германии
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