Больше, чем спорт. Гольф как образ жизни

12 января, вторник, 09:10

Согласно статистике, одним из самых динамично развивающихся видов спорта в Петербурге является гольф. Еще 20 лет назад об этой игре на берегах Невы мало кто слышал, а сегодня у нас есть поля международного уровня, к нам едут туристы из других стран, и гольфом можно заниматься круглогодично.

Несмотря на то, что в Петербурге активно действует несколько гольф-клубов, есть детские секции для занятий гольфом, активно продвигаются занятия гольфом в школах, для многих этот вид спорта кажется диковинным. Так было и в семье Анастасии Гонты, пока ее сын ни пришел к маме с необычной просьбой.

Сначала гольфом занялся старший сын, затем младший, а глядя на детей, взять в руки клюшку решила и сама Анастасия.

"Обычно я их привожу на тренировки и сижу - либо работаю, либо читаю. Решила, а почему бы не попробовать? Сначала давалось очень тяжело, но затянуло".

Зимой, когда играть в гольф на открытом воздухе попросту невозможен, Анастасия с сыновьями приходит вот в такой гольф-центр. Это далеко не ноу-хау, подобные тренировочные площадки во множестве есть по всему миру, но именно у нас в стране их называют зимними.

Инар Курамшин, гольф-директор: "Мы находимся в гольф-центре. В нашей стране он зимний, но во всем мире они используются для того, чтобы отработать технику. На этих машинах, они очень высококачественные и выдают статистику по твоим ударам, что очень важно для тренера".

Гольф, несмотря на кажущуюся простоту – один из самых сложных по своей технике видов спорта. Важным является и то, как ты держишь клюшку, и как стоят ноги во время удара, и как идет замах и как именно клюшка ударяет по мячу. Современные технологии позволяют не только детально измерять все параметры, но даже имитировать покрытия с которыми гольфист работает на настоящем поле: будь то трава или песок.

В прошлом году Петербурге активно заговорили о развитии такого направления как гольф-туризм. Что это такое на своем примере может показать Дмитрий Слесарев. Он начал заниматься гольфом, когда ему было уже 40, но с того времени, именно как гольфисты они с женой посетили десятки зарубежных стран.



Дмитрий Слесарев, гольфист:

"Гольф туристы это не только поехать поиграть. Обычно гольфисты собираются и выезжают на неделю, не только, чтобы поиграть, но и что-то посмотреть. Мы так ездили и в Турцию и в Португалию".

Из-за пандемии планы петербургских гольф-клубов увеличить количество иностранных гольф-туристов отложились, но наряду с этим вырос внутренний спрос на игру в гольф.



Анна Овчинникова, генеральный директор АНО "Международный центр гольф туризма"

"Переориентировались на внутренний туризм и приняли первых гольфистов из Калининграда, из Свердловской области. Также было очень много москвичей, поэтому сейчас мы может говорить о новом направлении - о внутреннем гольф-туризме в России",

Усилия Петербурга по развитию нового направления в туризме были по достоинству оценены – Петергофская гольф-ассамблея, прошедшая осенью 20 года, стала лауреатом национальной премии в области событийного туризма. По подсчетам Всемирной туристкой организации, в прошлом году из-за закрытых границ и ограничений более миллиарда туристов остались дома, на экономическом языке это называется отложенный спрос, которым нужно пользоваться, когда ограничения будут сняты.



Сергей Корнеев, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга:

"Есть отложенный спрос, он меньше, чем до пандемии, но все за него сейчас борются. Поэтому туристические организации ищут, куда направить вот этот отложенный спрос и запросы идут".

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.

