Начало строительства в 2012 году в Петербурге новых атомных ледоколов проекта 22220 в буквальном смысле вдохнуло новую жизнь в судостроительную отрасль. Вслед за первой «Арктикой» на стапелях Балтийского завода начали работать над еще двумя заказами этой же серии, которые получили название «Сибирь» и «Урал». Столь крупный государственный заказ позволил начать модернизацию производства, появилось качественно новое оборудование: в цехе корпусной заготовки первый станок для гидрообразивной резки и новое
10 июля, вторник, 11:59
Балтийский завод и важные арктические проекты
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