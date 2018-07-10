Балтийский завод и важные арктические проекты

10 июля, вторник, 11:59

Начало строительства в 2012 году в Петербурге новых атомных ледоколов проекта 22220 в буквальном смысле вдохнуло новую жизнь в судостроительную отрасль. Вслед за первой «Арктикой» на стапелях Балтийского завода начали работать над еще двумя заказами этой же серии, которые получили название «Сибирь» и «Урал». Столь крупный государственный заказ позволил начать модернизацию производства, появилось качественно новое оборудование: в цехе корпусной заготовки первый станок для гидрообразивной резки и новое