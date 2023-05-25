Баллы не только за скорость. Международные соревнования пожарных

25 мая, четверг, 11:10

Бригада спасателей готовится тушить загоревшийся пассажирский вагон, развёртывает пожарные рукава и надевает дыхательные аппараты. Им предстоит пройти через задымленное помещение, потушить пламя и перейти к следующему этапу – ликвидации пожара в грузовом вагоне.

Это один из самых сложных этапов соревнований, в котором важны и физические качества каждого участника, и слаженность коллектива. Внутри вагона полыхает пламя, команда должна потушить его быстро и не допустить ошибок. За международными соревнованиями пожарных наблюдала наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург