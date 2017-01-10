Балет: профессия, которая начинается с детства

09 января, понедельник, 13:05

Новый год и Рождественские каникулы для многих связаны с балетом «Щелкунчик». А вот для тех, кто его исполняет, например, для учащихся Академии русского балета имени Вагановой – это не просто выступление, а своеобразная ступень к успеху.

Тринадцатилетняя Аня Шарова девочку Машу из «Щелкунчика» на сцене Мариинского театра играет уже второй год подряд. Об этой роли мечтают все юные воспитанницы Академии русского балета имени Вагановой. И хотя, на первый взгляд, эта партия кажется наивной и простой, на самом деле она довольно сложна в исполнении. Ведь здесь нужно через танец передать зрителям дух праздника того времени.

Галина Еникеева – Педагог Академии русского балета им. А. Я Вагановой:

"На Машу определенный выбирается ребенок, конечно. Не каждый ребенок, даже с физическими данными хорошими, это может станцевать. Потому что у ребенка должно быть ощущение солистки, исключительности. Вот не со всеми вместе, а одна, она должна уметь, как в драмтеатре, ощущать вот это состояние одиночества."

Эта версия «Щелкунчика» появилась на сцене Мариинского театра в 1934 году. Хореограф Василий Вайнонен создал идеальный детский спектакль, в котором были и фантастические фокусы, и яркие куклы, и сверкающая праздничными огнями елка, а в финале Маша и Щелкунчик, как и должно быть в сказке, превращались в принца и принцессу. С тех пор в этой постановке меняются лишь артисты балета. Остальное остается неизменным.

Николай Цискаридзе - Ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой:

"С 34 года ничего не меняется, для многих ленинградцев – это самый главный спектакль, потому что с этого "Щелкунчика" для многих любителей балета началась встреча с классическим искусством."

Если в 1934 году взрослую Машу на премьере танцевала Галина Уланова, то в 2016 эта роль досталась праправнучке легендарной балерины Матильды Кшесинской - Элеоноре Севенард. Она в этом балете участвует с первого класса, но главную партию исполняет впервые.

Элеонора Севенард - Ученица Академии русского балета им. А.Я. Вагановой:

"Это такой спектакль, на котором мы растем, то есть мы с самых незначительных ролей начинаем и мечтаем танцевать принца и Марию, это мечта каждого учащегося в Академии. И конечно, когда мне сказали, что мне дают попробовать, и потом посмотрят, если будет хорошо, то я буду танцевать, я была очень счастлива."

Элеонора - единственная преемница балетного дела в своей семье. Кроме нее никто из знаменитого рода не решился посвятить свою жизнь искусству. Признается, она с детства мечтала выступать на сцене, и другой профессии для себя не представляла. Харизматичность великой танцовщицы ей явно передалась по наследству, - отмечают педагоги Академии русского балета.

Татьяна Удаленкова - Педагог Академии русского балета им. А.Я Вагановой:

"В ней есть сценичность, обаяние, тонкость, благородство. Но кроме этих качеств, в ней есть еще и темперамент, который проявляется там, где это надо. Она танцует широко, отдаваясь танцу. Но вместе с тем всегда понимает, что и как она делает. Это очень ценное качество."

Балет «Щелкунчик» стал настоящей классикой 20 столетия и уже многие годы считается символом Нового года и Рождества. Такому успеху немало способствовали и великие исполнители. Так Николай Цискаридзе партию принца в постановке Григоровича танцевал 18 лет. И выходил на сцену, даже не смотря на свой день рождения.

Николай Цискаридзе - Ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой:

"Так как мой день рождения выпадает на 31 декабря, мне нравилось в свой день рождения танцевать, и многим людям, которые ко мне хорошо относились, нравилось приходить в эти дни на спектакли, я всегда закрывал год и открывал."

Для Николая Цискаридзе профессия всегда превыше всего. Этому он учит и своих воспитанников. И даже после премьеры продолжает оттачивать у юных артистов высоту прыжков, синхронность движений и пластику. Особо требователен ректор сегодня к Егору Геращенко, именно ему в этом году досталась партия принца. И как исполнитель главной мужской роли самого знакового балета, он должен быть всегда безупречен.

Егор Геращенко – Студент Академии русского балета им. А. Я. Вагановой:

"Я выходил в дивертисментах до этого, «Щелкунчик» - это именно балет мой первый, я никогда раньше не участвовал именно в спектакле. Это было настолько интересно, настолько захватывающе, и я действительно, наверное, только сейчас, только в Академии русского балета мне смогли педагоги объяснить и донести, что такое балет!"

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Андрей Клемешов. Александр Высоких . Первый канал. Петербург.