Балерина Галина Оттас - прямая наследница школы Вагановой

30 мая, среда, 13:19

Она обучалась танцу у самой легендарной Вагановой, была солисткой Малого, ныне Михайловского театра и (помнит как Хачатурян приходил на репетиции Гаянэ. Она объездила весь мир, а сейчас преподает танец детям в школе имени Рахманинова.

Знаменитые дышащие вагановские руки, по которым русскую школу хореографии узнают во всех театрах Земного шара. Трудно назвать, где не танцевала с гастролями Галина Владимировна за 20 лет службы в Малом театре. Как педагог она бесценна: в мире осталось меньше десятка прямых наследниц школы Вагановой, которым посчастливилось учиться у нее лично.

Знаменитые дышащие "вагановские руки", по которым русскую школу хореографии узнают во всех театрах земного шара. Трудно назвать, где не танцевала с гастролями Галина Владимировна за 20 лет службы в Малом театре.

Как педагог она бесценна: в мире осталось меньше десятка прямых наследниц школы Вагановой, которым посчастливилось учиться у нее лично.