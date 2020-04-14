БДТ онлайн: театр в едином пространстве, где нет границ

14 апреля, вторник, 11:56

Новая эра – цифровая - в Большом драматическом театре. Пожалуй, так громко можно заявить о БДТ, который осваивает современные технологии и предлагает всем любителям искусства разнообразить период самоизоляции. В режиме онлайн: спектакли, выставки и стримы из квартир артистов труппы. В свою очередь мы тоже призываем: оставайтесь дома и проведите это время с пользой для себя. Не смотря ни на что, мы вместе.

Впервые в истории театра состоялся виртуальный сбор труппы . Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Нина Усатова и все актеры БДТ вместе с художественным руководителем Андреем Могучим обсуждали, как будет строиться их творческая жизнь. По сути, в театре начался новый этап. Теперь работа над всеми проектами ведется в режиме онлайн.

Андрей Могучий, Художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова:

"Сейчас мы разобщены. А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем жить, продолжить жить и работать, не терять друг друга и не терять зрителя."

БДТdigital– теперь это основная площадка театра - это специальная интернет платформа, на которой будут публиковать радиоспектакли, постановки для взрослых и детей, а также встречи с артистами. Кроме того, команда БДТ планирует открыть доступ к архивным записям и даже запустить виртуальный буфет, где можно будет собраться в онлайне. Один из первых проектов - радиотеатр - читает Алиса Фрейндлих, а вот "Антиравинагар" Романа Михайлова – это уже настоящий аудиосериал. Нина Усатова будет давать уроки вязания. Кстати, это время самоизоляции актриса планирует посвятить чтению книг и ответам на письма поклонников.

Лайф. Нина Усатова, Народная артистка РФ:

"Я вот, например, стала разбирать свой стол. Нашла столько писем, на которые я не ответила. И думаю, вот почему, я на это письмо не ответила. А письмо такое про жизнь. Вот сейчас, прошло много времени, я обязательно на него отвечу..."

Современные технологии, говорят артисты, не смогут заменить того, что дает настоящий, живой театр. Но они готовы экспериментировать с новым форматом. И уже пробуют. Андрей Могучий в онлайне провел первую репетицию. Что из этого получится, пока не известно. Он лишь ищет, что интереснее и выигрышнее будет смотреться в интернете: запись или прямая трансляция артиста, изображение или голос.

Андрей Могучий, Художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова:

"Это довольно сложный процесс. До сих пор реальность и виртуальность жили отдельными жизнями. А сейчас оказались в одном едином пространстве, и что удивительно, в котором нет границ. Это же странно. Нам же не надо паспорта, чтобы поговорить с кем-то в Америке, или с артистом из Лондона. Все границы ушли. Это паразительно!"

Большая часть нового портала БДТ - про реальную жизнью, в которой живут сейчас артисты у себя в квартирах. И приглашают зрителей к себе в гости. Проект – "Выживальщики". Это онлайн встречи с артистами БДТ в режиме самоизоляции. И первая такая встреча, а по сути концерт, состоялся с Владимиром Розановым. Восемь часов вещания, полная свобода общения и открытый чат.

Владимир Розанов, Артист оркестра БДТ им. Г.А. Товстоногова:

"Я подготовил программу таким образом, что каждый час будет музыка. Помимо музыки, конечно, будет общение. А последние два часа будет полноценный концерт. Час на баяне и час на рояле. Причем последний час – это заявки актеров, которые попросили свою любимую музыку."

Как бы это ни казалось забавным, но именно так в режиме онлайн репетирует хор артистов театра. На портале его можно слушать каждый день. После небольшой обработки – получается интересная онлайн версия песни.

Проект БДТdigital создавался под лозунгом "А вдруг и, правда, после пандемии мир не будет прежним?". У руководства театра возникла мысль на время переместиться в пространство интернета и понять: как там можно расположиться со своими идеями, творческим багажом, навыками и привычками.

Андрей Могучий, Художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова:

"Если предсказывать, то я предсказываю, что после такого длительного карантина театр будет таким местом, куда люди ринутся, потому что здесь будет возможность сесть рядом, пожать руку, обняться и почувствовать реальную слезу со сцены. Реальность она здесь в концентрированном виде существует, поэтому я думаю тоска будет большая. Надеюсь."

А пока мы призываем - оставайтесь дома! Не смотря ни на что, мы вместе!

Игорь Цыжонов. Татьяна Осипова. Олег Подъячев и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.