Азия в Петербурге

13 декабря, среда, 13:08

Вот в такие зеркала из полированного металла смотрелись восточные красавицы древности, примеряя свои сказочные головные уборы. С легкой руки модельера Жамсо Очирова, этническая мода в Петербурге становится все более популярной.

С модной коллекцией, посвященной маме, петербургский бурят Жамсо Очиров в этом году стал Лауреатом международного фестиваля моды имени Россини. Каждое из 10-ти платьев — отражает эпизод жизни матери четверых детей, растившей их самостоятельно, в бурятском селе, в голодные 90—е.

Жамсо Очиров, дизайнер этномоды: "Бело-синее — невинность, простота — это мамина юность. Мама была очень довольна, когда работала управляющей гостиницей: тяжело было найти работу, это было 97 год. Она пришла домой, и на ней фиолетовое платье с бантом. Есть еще огромное пышное черное платье с рогами. Это трагичная история — в 2009 году нашему младшему братику поставили диагноз опухоль мозга, мама очень сильно боролась за него, мы 5 лет бились, но он скончался. Я сшил коллекцию — черное платье с рогами. Головной убор — ее стойкость, черное платье — ее траур".