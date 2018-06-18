Автотюнинг: как превратить свой автомобиль в машину мечты?

18 июня, понедельник, 12:07

Чтобы ваш автомобиль выделялся из общего городского потока, необходимо заняться его тюнингом. Спектр того, что сегодня можно улучшать и модернизировать абсолютно в каждой машине чрезвычайно широк. Главное: подходить к этому с фантазией и знанием дела.

Уже не в первый раз лучшие проекты автотюнинга и рестайлинга со всей страны в июне собрались в Петербурге на Роял Авто Шоу. Сотни неординарных автомобилей всех возможных цветов и технического оснащения.

Денис Белов, организатор мероприятия: "Это уникальный проект. Я считаю, что сейчас он самый лучший в России. Намудалось собрать здесь всю автокультуру, все, что сейчас есть в мире тюнинга, передовых технологий автомобильных. Я считаю, что мы постарались собрать здесь все и показать тот самый крутой стиль".

Аэрография, которая превращает автомобиль в живую картину, дополнительные обвесы, расширения и прочие аксессуары, которые изменяют внешний облик транспортного средства, сегодня уже стали нормой жизни. Однако на некоторых авто заметить изменения не так-то просто. Павел Коптелов – спциалист АйТи индустрии, а в свободное от работы время он - профессиональный гонщик.

Павел Коптелов, участник выставки, гонщик, чемпион автодрома Санкт-Петербурга 2015, 2017гг. в классе 3300: "Есть такая поговорка, что машина должна быть не только быстрой, но она должна быть еще и красивой, привлекать внимание зрителей. Мы гоняем не для себя в основном, а для зрителей и машина должна привлекать внимание, нравиться публике".

Чтобы понять, в чем уникальность его автомобиля, можно заглянуть в салон и под капот, но лучше всего выехать на ней на гоночную трассу.

Павел Коптелов, участник выставки, гонщик, чемпион автодрома Санкт-Петербурга 2015, 2017гг. в классе 3300: "Кольцевые гонки это контакт, возможные царапины, перевороты, поломанные двери, все что угодно. Если ты собираешься ехать в профессиональной или полупрофессиональной гонке, то система безопасности это прежде всего – каркас, система пожаротушения, большие тормоза".

Вот эти автомобильные проекты, на первый взгляд не столь эффектны, как новый Rolls Royce или тюнингованная Мазда, но знают их во многих уголках страны. Их автор, известный автоблогер Константин Заруцкий, называет свои творения "отечественной техникой неактуального модельного ряда".

Константин Заруцкий, автоблогер "AcademeG": "С этими машинами у каждого из нас что-то связано: мы все видели их на улице, на них ездили наши знакомые, отцы, дяди. И все они как правило не предназначались для тех целей, для которых мы их готовим. Мы ставим эти машины в необычные условия, и мы ставим в определенных ситуациях эти машины с низменных позиций на высшие. Эти машины по факту доминируют на дороге если на ней оказываются".

Знакомый многим с детства синий "ЗИЛ", который разгоняется до сотни за 5 секунд, УАЗ, который обставляет "Мерседес" или малютка "Ока", которая на равных тягается с современными спортивными авто. Вот только, чтобы добиться таких результатов, надо очень хорошенько подумать.

Константин Заруцкий, автоблогер "AcademeG": "Шаг первый – обычный гараж вам не поможет. Шаг второй, вам нужен не гараж, не сервис, не какое-то оборудование и технологии, а голова. Желательно не своя и не одна, а много этих голов, которые будут понимать, что нужно предпринять, чтобы иногда простыми техническими решениями совместить несовместимые вещи".

Сергей Маляренко в своей автомастерской занимается самыми разными автомобилями, но просьбы не отремонтировать, а доработать того или иного железного коня по нестандартными решениям, слышит все чаще. Такую любовь автовладельцев к тюнингу он объясняет просто.

Сергей Маляренко, организатор автомастерской, мастер автомеханик: "Например, у человека уже было 5 машин, и он находит ту машину, в которой он чувствует родственную душу и начинает ее дорабатывать под себя, что-то совершенствовать, потому что идеальной машины не существует, у каждого идеал свой. Ему хочется что-то изменить, а штатных деталей заводских нету, нужно что-то где-то доработать. Вот так клиенты находят мастеров, которые все это исполняют".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.