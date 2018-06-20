Выставки, фестивали, концерты, мастер-классы, открытие первого рок-клуба при ПНД, все это - дело рук организации, поддерживающей людей с ментальными особенностями. Юбилейный для "Аутсайдервиля" месяц получился насыщенным по событиям.
20 июня, среда, 14:33
"Аутсайдервиль" и проекты для людей с ментальными особенностями
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