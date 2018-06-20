"Аутсайдервиль" и проекты для людей с ментальными особенностями

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Донорство костного мозга 9 миллилитров крови - столько берут для обычных анализов в поликлинике - и такое же количество нужно для того, чтобы войти в Национальный реестр доноров костного мозга. За рубежом этот список состоит

Средневековая ярмарка, келья алхимика ... Выборг всегда был одним из туристических центров Ленинградской области. Однако помимо знаменитого замка и уникальной городской архитектуры предложить туристам больше ничего не мог. Все начало меняться