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20 июня, среда, 14:33

"Аутсайдервиль" и проекты для людей с ментальными особенностями

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Выставки, фестивали, концерты, мастер-классы, открытие первого рок-клуба при ПНД, все это - дело рук организации, поддерживающей людей с ментальными особенностями. Юбилейный для "Аутсайдервиля" месяц получился насыщенным по событиям.

 
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