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30 июня, пятница, 13:42

О людях, которые смотрят в небо

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Четырехсотмиллиметровый телескоп Ньютона - заветная мечта всякого охотника за Юпитером или Большой Туманностью Ориона, а таких астрономов-любителей в нашем городе не так уж и много всего 500 человек. О людях, которые смотрят в небо.

Для кого-то поездка на дачу - шанс провести выходные, уткнувшись в родные грядки. Алексея же влечет небо, не засвеченное городским электричеством.  Землянин, увлеченный Юпитером, посвящает все свободное время охоте за планетой, а все финансы – технической подготовке. Астроном-любитель собрал уже три телескопа – на все случаи жизни. Самый мощный -  собран из деталей, заказанных в разных странах. Подключив к нему камеру, можно качественно делать фото. Видеосъемка требует особого терпения.  

 

 
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