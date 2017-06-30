30 июня, пятница, 13:42

Четырехсотмиллиметровый телескоп Ньютона - заветная мечта всякого охотника за Юпитером или Большой Туманностью Ориона, а таких астрономов-любителей в нашем городе не так уж и много всего 500 человек. О людях, которые смотрят в небо.

Для кого-то поездка на дачу - шанс провести выходные, уткнувшись в родные грядки. Алексея же влечет небо, не засвеченное городским электричеством. Землянин, увлеченный Юпитером, посвящает все свободное время охоте за планетой, а все финансы – технической подготовке. Астроном-любитель собрал уже три телескопа – на все случаи жизни. Самый мощный - собран из деталей, заказанных в разных странах. Подключив к нему камеру, можно качественно делать фото. Видеосъемка требует особого терпения.