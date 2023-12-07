Артисты, художники и режиссеры тоже ходят в поликлинику. О самом творческом медицинском учреждении в стране

06 декабря, среда, 15:09

Сорокалетие отмечает сороковая — одна из самых необыкновенных поликлиник города. Дело в том, что долгое время она была медицинским учреждением для творческих работников и хотя сейчас она уже давно обычная городская поликлиника, но особая атмосфера здесь по-прежнему сохраняется.

Гвардейская — так называли свою поликлинику сотрудники. Почему? Да, потому что там работали не просто профессора, доктора наук, но и самые творческие и человечные . Об истории и настоящем самой творческой поликлиники в стране.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург