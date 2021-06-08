Арт-галерея "Борей" - замечательная история и имена

08 июня, вторник, 09:49

Каждый сантиметр - под искусство.

Эрмитаж, Мариинский театр, Дворцовая площадь — все это узнаваемые символы нашего города, но есть в Петербурге места, которые позволяют ему поддерживать имидж современной культурной столицы, например, творческий центр Борей — это уже бренд. Чем только не был Борей за свою долгую прекрасную жизнь: разумеется, арт—галереей, издательством, киноклубом, в этом году Борей отмечает 30-ти летний Юбилей.

Это не просто функционал "Берегите голову". Это большой смысл имеется ввиду — это мы предупреждаем .что вы попадаете в зону современного актуального искусства и - берегите голову.

Каждый сантиметр — под искусство. Это вполне могло бы быть девизом самой некоммерческой галереи города, куда может свободно зайти любой прохожий. А что до самих творцов, поясняет директор и основатель Борея: даже коридор захватило под выставочное пространство товарищество художников Новые тупые.

Татьяна Пономаренко, директор арт-центра "Борей": "Мы с вами в пространстве галереи "Паразит" — это главный коридор "Борея", художники любят говорить, что они его захватили, я с этим соглашаюсь. И они "паразитируют" на честном теле Галереи Борей уже 15 лет".

Талантам нужно помогать — еще один принцип галереи, ставшей трамплином в большое искусство и домом навсегда для Митьков, Колдовских художников. Николай Копейкин, в 99 принес свои работы в Борей. После первой выставки были новые и новые. Нашумевшую экспозицию к 300—летию города "Слоны Петербурга", посетила даже Пи Джей Харви. А рождением самого узнаваемого мотива своего творчества Копейкин отчасти обязан Борею. .

Высшая театральная премия "Золотой софит", золотая медаль Российской академии художеств, экспозиции в главных музеях страны, в данный момент в Пушкинском доме, для Марины Азизиян, не повод забывать любимый "Борей". Где персональные выставки именитой художницы и сценографа проходят бесплатно и открыты для всех желающих.

Многие художники в трудные времена кормились и жили в помещениях Борея. Начиналась галерея в 91м как праздник непослушания для всех представителей неформальных искусств. Первые выступления Ночных снайперов и Чижа. Философские семинары и поэтические чтения. Постановка спектакля "Мрамор" по Бродскому, взорвавшая театральную жизнь города. Издательство, печатавшее тогда еще малоизвестных, а ныне знаменитых.

Бурный Северный ветер, давший имя Борею, сказывается на характере: 2051 выставка за 30 лет, меняются экспозиция раз в две недели. Это — ежегодный отчет участников проекта "Маленькая история искусства". Уже 6 лет в Борее дети, под руководством художницы Майи Хлобыстиной, изучают историю искусств, рисуя версии работ известных мастеров.

Пандемия едва не потопила ковчег с 30ти летней историей. Три месяца "Борей" был закрыт. Продажи картин упали. Грантовое финансирование сократилось. Накопились огромные долги по коммунальным платежам и аренде, всенародно любимая галерея оказалась на грани закрытия.

"Целый год пребывая в состоянии глубоко уныния, подумала, дай-ка извещу об этом людей: может и правда все - кончилась наша история, 30 лет, сколько можно? Мы были не готовы к этому - к тому, что люди так откликнутся, они приходят и говорят: мы хотим вам помочь, потом берут папку, копаются, выбирают графу и готовы оплатить долги".

Коммунальные платежи удалось погасить, аукционы по распродаже картин из коллекции Борея помогут погасить долги по аренде, но будущее некоммерческого культурного пространства остается под вопросом без поддержки частных капиталов, города, или государства.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев - Первый канал-Петербург.