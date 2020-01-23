Когда пение - молитва: схиархимандрит Серафим приехал в Петербург

23 января, четверг, 12:13

"Шломала(х)" — мир вам, в переводе с новоарамейского языка. Древнему языку 2500 лет, и на нем говорил Христос, а нынче существует единственный храм, в котором богослужения на новоарамейском проводит схиархимандрит Серафим Бит-Хариби. Благодаря ему грузинское село Старая Канда прославилось на весь мир и стало местом паломничества. А вот петербуржцам повезло - проникнуться сакральным и древним таинством можно прямо в Большом зале Филармонии, не покидая собственного города.

Я – монах и на сцене молюсь, как в храме, признался отец Серафим. Арамейский язык – его родной. Грузин по материнской линии, по отцу он ассириец, в Грузии ассирийцев более двух тысяч, но в мире их число постоянно сокращается.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), настоятель Старо-Кандского монастыря Тринадцати Ассирийских отцов: "Мы -носители этого языка, просто читать-писать недавно, в 2008 научился, когда меня благословили, чтобы служил литургию на арамейском, и я начал служить. Люди думают, что я в совершенстве владею, но это не так. Дети лучше знают, мы сделали, что детей обучат арамейскому в школьной программе, он обязательный стал, и теперь детки читают в сто раз лучше меня".

Гастролировать приходится много – Кипр, Италия, Швеция по приглашению Королевы. В Петербурге Серафим в четвертый раз, уверяет: здесь я - дома. Икону Казанской Божьей Матери и могилу своей покровительницы Ксении петербургской посещает всегда. В этот раз провел службу в ее Храме, на церковнославянском.

А вот басы петербургской консерватории спели с отцом псалмы на новоарамейском, исполнив исон – нижний тянущийся голос, по византийской традиции сопровождающий молитву. На Кафедре древнерусского певческого искусства, отец Серафим поведал удивленным студентам, что нотной грамоты не знает, мелодии для молитв сочиняет сам, причем, постоянно импровизирует, и еще - пригласил ребят спеть на концерте вместе с монахами Оптиной пустыни и вокалистами из Москвы.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби): "Мы обучили мальчиков, девочек из Москвы разных национальностей ( украинцы, русские, грузины...) — они будут петь с нами, наш хор. С профессионалами легче — они уже все переложили на ноты, знают, с какой тональности будем начинать. Не я им уже, а они мне говорят".

С отцом Серафимом повсюду ездят певчие - подросшие дети прихожан его храма 13 святых Ассирийских отцов в Старой Канде, он показывает им мир и учит помогать. В этот раз побывали в детском онкоцентре, а средства от концертов отправят в фонд "Свет", на лечение мальчика Саши. Что такое болезнь Серафим знает: беды преследовали его с детства.

"В 5 лет я выпил случайно перегидроль, меня спасли. В детсстве также сбила машина, упал с 3-го этажа. В 7 лет попал в бетономешалку, из-за чего два года не мог встать на ноги... теперь у меня кости короче, чем нужно. Каждый раз Бог меня спасал и понятно становится, для чего".

В миру отец Серафим был знаменитым спортсменом Грузии, он обладатель черного пояса тхэквондо, отец троих дочерей. Монахом стал после того, как его беременная жена тяжело заболела. На могиле старца пообещал, что уйдет из мира, если она поправится и обет свой выполнил. А недавно прошел новое испытание.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби): "Были подозрения, что у меня онкология, я похудел вначале на 10 кг,потом еще на 16. В Грузии не могли лечить — кормили через трубочку, потом святейший сказал, что лучше в Россию, там присмотрят за тобой. И тут меня встретила грузинская питерская диаспора, с распростертыми объятиями. На 3 дня я заперся в келье — есть не могу, и я помолился сказал: "Господи, ты знаешь, что я боюсь, но если пришло мое время, то сердце мое готово — забирай меня". И вот в этот момент страх смерти стал другим".

Услышать джазовую импровизацию от настоятеля храма студенты консерватории не ожидали, жизнелюбие и веселость отца Серафима, превращает общение с ним в радостный праздник.

"Я не отношусь к той серьезной категории священников. Цитируя писателя, "дурак — это умный не к месту". Я такой, какой есть, иначе буду понимать, что людям вру. Очень важно быть настоящим и дружелюбным ко всем" .

Сегодня вечером, в Большом зале петербургской филармонии на концерте отец Серафим в очередной раз наполнит сердца молитвой, спетой с любовью на языке Христа.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.