Соло на арфе. О музыканте Александре Болдачёве и его проектах

02 июля, пятница, 11:06

47 струн, 7 педалей, 2,5 тысячи деталей и собственное имя. Какое, назовет сам владелец этого замечательного инструмента, человек, один из немногих в мире выбравший сложный путь сольного исполнителя на арфе. Александр Болдачёв прямо сейчас на Первом канале.

Жить на 4 города: Петербург, Москва, Цюрих, Париж. Не работать в оркестре, а самому организовывать сольные концерты, в качестве продюсера. К выступлению гладить себе сразу несколько рубашек, чтобы выбрать под настроение. Александр Болдачёв предпочитает жизнь спонтанную и полную вызовов, а потому берет в репертуар сложнейшие фортепианные произведения, которые сам аранжирует для арфы. Трудно приходится не только рукам, но и ногам.

Подробнее в сюжете - Анастасия Тамило, Катерина Горбачёва, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.