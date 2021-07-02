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02 июля, пятница, 11:06

Соло на арфе. О музыканте Александре Болдачёве и его проектах

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47 струн, 7 педалей, 2,5 тысячи деталей и собственное имя. Какое, назовет сам владелец этого замечательного инструмента, человек, один из немногих в мире выбравший сложный путь сольного исполнителя на арфе. Александр Болдачёв прямо сейчас на Первом канале.

Жить на 4 города: Петербург, Москва, Цюрих, Париж. Не работать в оркестре, а  самому организовывать сольные концерты, в качестве продюсера.  К выступлению гладить себе сразу несколько рубашек, чтобы выбрать под настроение.  Александр  Болдачёв предпочитает жизнь спонтанную и полную вызовов, а потому берет в репертуар сложнейшие фортепианные произведения, которые сам аранжирует для арфы. Трудно приходится не только рукам, но и ногам.

 

Подробнее в сюжете - Анастасия Тамило, Катерина Горбачёва, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.     

 
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