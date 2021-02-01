Ансамбль под управлением Настиных поселка Петровское - творческие будни, награды и вынужденные скитания

01 февраля, понедельник, 10:52

Династия Настиных – звучит как стихи. А все члены этой семьи как раз и занимаются творчеством, народным – танцевальным и песенным. Вот уже 20 лет ансамбль под управлением Настиных стяжает Ленобласти славу на Всероссийских и Международных конкурсах. О творческих победах и превратностях судьбы - расскажем подробнее.

Бить дробь ногами, менять рисунок в танце, да еще петь. Только профессионал знает, как трудно добиться такой координации. В коллективе Настиных этому обучается каждый ребенок поселения Петровское, независимо от способностей. Результаты: участие в творческой программе Олимпийских игр в Сочи, зарубежные гастроли в Европу, Турцию, гран-при на конкурсах.

Званий Почетная и Творческая семья Ленобласти Настины носят по праву: Елена, руководит ансамблем песни и танца, ее муж Владимир обучает оркестрантов, пишет современные аранжировки для народных песен, сын Сергей их играет, а дочь Ирина ставит танцы. Дети выросли за кулисами Дворца Культуры, там родители работали, там же познакомились и решили пожениться.

В ДК поселения Петровское мы жили, - вспоминают Настины, когда ставили праздники до 5 утра могли делать декорации и там же уснуть, чтоб проснувшись через два часа от холода, продолжать.

Уже два поколения детей выросли в ансамбле Настиных. Анастасия, учительница географии, привела танцевать свою дочь Соню, потому что помнит, как была счастлива здесь сама.

Теперь Анастасии и другим родителям приходится возить детей на репетиции то в загородный клуб Дача, то в ДК других поселений. В прошлом году, после смены руководства поселения Петровское и дворца культуры, родной ДК отказал ансамблю в помещении. А против Елены Ивановны, занимавшей должность директора Дворца, была развернута настоящая травля.

Гостей в доме Настиных всегда было много, а теперь и вовсе по 30 человек собирается. Для вокальных репетиций хозяева выделили целую комнату и занимаются с детьми бесплатно. Вся старшая и средняя группа не пожелали идти заниматься к новым руководителям.

Марина Демкович 21 год в коллективе. Получила высшее математическое, работает в школе, но без ансамбля, ставшего семьей, жизни не представляет. Теперь ДК работает до семи вечера, режим на взрослых артистов явно не рассчитан, да и родители против смены руководителя.

После увольнения семьи Настиных, подала заявления об уходе группа педагогов, работавших в ДК, когда директором была Елена Ивановна.

В апреле ансамбль поселения Петровское – который теперь называется Ансамбль под управлением Настиных - отметит 20-ти летний юбилей. Руководители мечтают свозить детей в Казань на средства от выигранного гранта, а дети и родители надеются, что стены Дворца культуры снова станут домом для коллектива, который был и остается хранителем национальной культуры и гордостью всей Ленинградской области.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.