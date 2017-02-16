Анонс важных событий текущей недели

16 февраля, четверг, 13:00

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На 1 канале коротко о важных темах уходящей недели.

Новый лечебно-диагностический корпус Мариинской больницы уже готов на 80 процентов. Журналистам показали ход строительных работ. Именно это здание станет своего рода главной артерией старейшего медицинского заведения. На пяти этажах разместятся отделения экстренной помощи, кардиохирургии, травматологии и ортопедии. Сюда же переедет и приемное отделение.

Олег Емельянов, главный врач Мариинской больницы: "Это будет современнейшее приемное отделение со структурой дифференцировки больных со степенью тяжести, и отделение, в котором будет ну, все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи на современном уровне, там будет совершенно шикарный экстренный операционный блок на 6 операционных, шоковая операционная отдельно и реанимация на 24 койки".

Кроме того, пациентов больше не придется транспортировать по территории. Все отделения заработают в едином потоке – они будут соединены специальными переходами. Полностью объект сдадут и введут в эксплуатацию уже этой осенью.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Александр Высоких. 1 канал. СПБ