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09 февраля, четверг, 12:40

Анонс важных событий текущей недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Россия начала сложный процесс восстановления членства в Международном паралимпийском комитете и согласилась выполнить все 28 пунктов, который МПК предъявил нашей стране. В противном случае российские паралимпийцы не смогу участвовать в квалификационных соревнованиях и как следствие будут не допущены к участию в зимней паралимпиаде в следующем году. Паралимпийский комитет России должен создать специальный координационный комитет для соблюдения требований Международного Комитета, отказаться от государственного регулирования деятельности спортивных организаций и соответствовать программам Всемирного антидопингового агентства. К тому же выполнить и финансовые обязательства.

 

Сергей Гутников, президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга и руководитель регионального отделения: "Параолимпийский международный комитет предлагает нам заплатить огромную сумму денег за восстановление. Россия на это идет. Хотя я считаю требования эти дикие. Это обыкновенное вымогание огромной суммы денег с Российской Федерации.  Вот и все".

 
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