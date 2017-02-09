Анонс важных событий текущей недели

09 февраля, четверг, 12:40

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Россия начала сложный процесс восстановления членства в Международном паралимпийском комитете и согласилась выполнить все 28 пунктов, который МПК предъявил нашей стране. В противном случае российские паралимпийцы не смогу участвовать в квалификационных соревнованиях и как следствие будут не допущены к участию в зимней паралимпиаде в следующем году. Паралимпийский комитет России должен создать специальный координационный комитет для соблюдения требований Международного Комитета, отказаться от государственного регулирования деятельности спортивных организаций и соответствовать программам Всемирного антидопингового агентства. К тому же выполнить и финансовые обязательства.

Сергей Гутников, президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга и руководитель регионального отделения: "Параолимпийский международный комитет предлагает нам заплатить огромную сумму денег за восстановление. Россия на это идет. Хотя я считаю требования эти дикие. Это обыкновенное вымогание огромной суммы денег с Российской Федерации. Вот и все".