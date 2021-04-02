"Сюзанна" в БТК. "Страсти по Мольеру или маска Дон Жуана" Бориса Эйфмана. Симфо-джазовая премьера и маэстро Кальварский. "Всадники А" в Галерее Жигжита Баясхаланова

02 апреля, пятница, 10:32

О самых ярких событиях культурной жизни Петербурга.



Этот маленький кукольный дом – лишь часть большой декорации спектакля, который поставили в Большом Театре кукол. Сюзанна - история жены знаменитого драматурга Генрика Ибсена, которая 8 лет после ухода мужа провела фактически в добровольном заточении. О самых ярких событиях культурной жизни.

Женщина, живущая вечным ожиданием мужа – занят ли он неотложной работой, или просто исчез.. Кукольный театр может точнее передать внутренний мир человека, уверена режиссер Ирина Криворукова, потому и решилась ставить в БТК взрослый спектакль по пьесе Юна Фоссе, современного норвежского драматурга.

"У Фоссе всегда это поток сознания жены Ибсена. Мы, когда работали над этой пьесой, пришлось обчитать всего Ибсена, мы варились в этих пьесах и в какой-то момент даже брали текст Ибсена".

Спектакль "Сюзанна",созданный в рамках фестиваля лаборатории для молодых режиссеров – в Большом театре кукол 3 и 4 апреля.



Г.А.В. Траугот – тройную подпись ставили под своими картинами и книжными иллюстрациями три художника – Георгий, Александр и Валерий Траугот, отец и двое сыновей. В год 90-летия старшего брата, Александра, Ленинград-центр и галерея Мольберт - собрали экспозицию посвященную петербургской династии. А сам Александр, который активно продолжает работать, представил новую графику и керамику жены, художница Элизабет де Треал де Кинси-Трауготт.



"Мое неудовлетворение искусством 20-го века в том, что что почти исчезли глаза, что нам дорого в иконах, изображении Владимирской Богоматери? Это ее взгляд. Что замечательно в каждом? Это глаза. Даже животные - собаки, кошки смотрят людям в глаза, читают глаза. А что если это только точки? Этого недостаточно для меня. Я хочу, чтоб глаза смотрели".

"Лица и Лики" - выставка легендарной династии Траугот, в Ленинград-центре до 30 мая.



Отметить 87-ми летие фортепианной импровизацией в сопровождении симфонического оркестра. Это вполне в духе Анатолия Кальварского. Композитор знаменит не только песнями к фильмам, которые исполняли Миронов, Караченцов, Гурченко, но и джазовыми пьесами и аранжировками. В концерте к 65-ти летию творческой деятельности будут и сюрпризы.

"Мне хотелось, чтоб были премьеры – это касается в основном вокальных произведений, но сеть еще 2 пьесы – Другая сторона джаза – баллада, которую очень успешно вчера сыграл Кирилл Бубякин и пьеса "Будь что будет". С нее озорной и залихватской мы и начнем концерт".



Давид Голощекин, Кирилл Бубякин, симфонический концерт Ленинградской области – будут играть симфо-джаз Анатолия Кальварского 3 апреля, во Дворце искусств Ленинградской области.



Образы пьес великого комедиографа Мольера возникали из превратностей жизни самого драматурга, подмостками для которой были то пыльные повозки бродячего театра, то королевский Пале Рояль. Хореограф Борис Эйфман во второй раз обратился к судьбе самого близкого для себя творца в балетной постановке "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". Мировая премьера 6 и 7 апреля 2021 года на сцене Александринского театра.



Так выглядит керамика, обожженная на открытом пламени. Символ мужского начала Батыр - вдохновлен каменными Венерами Палеолита. На первой персональной выставке выпускника Академии Штиглица Алексея Симонова есть и символ гармонии инь-ян и множество культурных кодов – зашифрованных в более чем 20ти фигурках всадников. Отсюда название "Всадники А".



"Это, все-таки, не всадники Апокалипсиса, а отсылка к создателю. Просто все началось год назад, когда всех закрыли и началась "корона" – и первый всадник с короной на голове, он завоеватель ".

Выставка "Всадники А" в галерее Жигжита Баясхаланова до 30-го апреля.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.