Анонс культурных событий предстоящей недели

31 мая, пятница, 12:36

Увидеть, как создаются скульптуры и пишутся картины, в эти выходные может любой желающий. Деревня художников всего на два дня открывает свои мастерские.

Прогуляться по саду скульптур, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с уникальной технологией обжига керамики и побывать на экспозиции деревянных изваяний в столетнем доме. В шестой раз в Петербурге пройдет фестиваль "Открытые мастерские". Раз в году у петербуржцев и гостей города есть редкая возможность познакомиться с творчеством известных петербургских художников непосредственно там, где они работают.



Дмитрий Каминкер, художник: "Интересно смотреть сам процесс. Окружающая среда, камни железяки, какие-то штуки , все вокруг становится таким полотном для художника, и это очень интересно, потому что когда это переносится в выставочный зал, атмосфера теряется, и людям и нашим соседям будет интересно и встретиться с художниками, и поговорить и расспросить, и мне кажется, что это очень интересная форма такие дни открытых дверей в мастерских художников".



Проект "Деревня художников" возник больше десяти лет назад и в 2001 году, распоряжением Администрации и Губернатора Санкт-Петербурга, получил статус городского. Под его эгидой объединились почти 50 художников различных направлений, многие из которых сегодня выставляются в ведущих музеях России и Европы. Увидеть их за работой в мастерских можно будет 1 и 2 июня. Вход на фестиваль свободный.

В одном из филиалов Русского музея – Строгановском дворце открылась выставка фотографий старого Петербурга из цикла "Путешествия по Российской империи". Калейдоскоп степенных дачных сцен, прогулок по паркам и берегам Финского залива – эти снимки бережно хранились в фотоальбомах и позволяют сегодня в деталях рассмотреть начало прошлого века.



Ирина Панченко, старший научный сотрудник Русского музея: "Если рассматривать охват , то это Ивангородская крепость, Териоки, Марьино, Кронштадт в принципе около двух десятков изображений , а может и больше можно найти , и устроить себе такую прогулку по залам , а потом поехать в пригороды ближайшие города , и посмотреть, что было, что стало.



Кроме старинных фотографий, на выставке представлены отпечатанные снимки со стеклянных негативов первого фотографа Русского музея. Отдельное место в экспозиции занимают старинные почтовые открытки и любительские снимки губернских видов.Посетить выставку можно до 26 августа.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.







