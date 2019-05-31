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31 мая, пятница, 12:36

Анонс культурных событий предстоящей недели

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Увидеть, как создаются скульптуры и пишутся картины, в эти выходные может любой желающий. Деревня художников всего на два дня открывает свои мастерские.

Прогуляться по саду скульптур, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с уникальной технологией обжига керамики и побывать на экспозиции деревянных изваяний в столетнем доме. В шестой раз в Петербурге пройдет фестиваль  "Открытые мастерские". Раз в году у петербуржцев и гостей города есть редкая возможность познакомиться с творчеством известных петербургских художников непосредственно там, где они работают.

Дмитрий Каминкер, художник: "Интересно смотреть сам процесс. Окружающая среда, камни железяки, какие-то штуки , все вокруг становится таким полотном для художника, и это очень интересно, потому что когда это переносится в выставочный зал, атмосфера теряется, и людям и нашим соседям будет интересно  и встретиться с художниками, и поговорить и расспросить, и мне кажется, что это очень интересная форма такие дни открытых дверей в мастерских художников". 

Проект "Деревня художников" возник больше десяти лет назад и в 2001 году, распоряжением Администрации и Губернатора Санкт-Петербурга, получил статус городского. Под его эгидой объединились почти 50 художников различных направлений, многие из которых сегодня выставляются в ведущих музеях России и Европы. Увидеть их за работой в мастерских можно будет 1 и 2 июня. Вход на фестиваль свободный. 

В одном из филиалов Русского музея – Строгановском дворце открылась выставка фотографий старого Петербурга из цикла "Путешествия по Российской империи". Калейдоскоп степенных дачных сцен, прогулок по паркам и берегам Финского залива – эти снимки бережно хранились в фотоальбомах и позволяют сегодня в деталях рассмотреть начало  прошлого века. 

Ирина Панченко, старший научный сотрудник Русского музея: "Если рассматривать охват , то это Ивангородская крепость, Териоки, Марьино, Кронштадт в принципе около двух десятков изображений , а может и больше можно найти , и устроить себе такую прогулку по залам , а потом поехать в пригороды ближайшие города , и посмотреть, что было, что стало. 

Кроме старинных фотографий, на выставке  представлены отпечатанные снимки со стеклянных  негативов первого фотографа Русского музея. Отдельное место в экспозиции занимают старинные почтовые открытки и любительские снимки губернских видов.Посетить выставку можно до 26 августа.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 




 

 
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