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29 января, пятница, 11:05

Юбилей Симфонического оркестра Филармонии. Две премьеры в театре "Мастерская". Китайское искусство в Эрарте. Фестиваль "Чеховские дни" и экспозиции в Музее обороны.

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Добавить цвета в серую петербургскую зиму можно в ближайшие дни, не дожидаясь весны.  В Эрарте яркий проект китайского художника, создающего трёхмерные Пейзажи и "Клумбы" из рисовой бумаги. Эти цветочные поля оживают во время движения зрителей  и волшебным образом меняют цвет. Китайско-нидерландский художник Чжуан Хунъи кропотливо "собирает" свои картины из созданных вручную бумажных цветов. На создание объемных полотен – или живописных скульптур -  мастера вдохновили плантации тюльпанов в Голландии и техника оригами, традиционная для Поднебесной. Цвета плавно переходят один в другой, и работы выглядят по-разному в зависимости от угла зрения.

В Музее обороны Ленинграда сейчас можно посмотреть сразу 4 выставки, о творчестве во время блокады. Экспозиции посвящены поэтессе Ольге Берггольц,  композитору Александру Розанову, художнице Вере Милютиной, военному журналисту Николаю Калашникову. Один из проектов объединяет Ленинград и Калининград. На выставке представлены рисунки участников этой кровопролитной операции. В часы короткого досуга художники рисовали портреты бойцов, эпизоды сражений для боевых листков и военных газет, сцены окопного быта.

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии отмечает 90-летие в этом году. Цикл юбилейных концертов открывается в ближайшее воскресенье. В программе произведения, важные для истории оркестра

Василий Синайский, дирижер: "Мы играем очень красивую симфонию Дворжакаю. Также, у нас хороший фортепианный солист, очень красивая музыка к пьесе".

Сразу две премьеры в театре "Мастерская". В субботу и воскресенье на большой сцене театра сыграют "Кентервильское привидение".  Действие сказки Оскара Уайльда перенесено в шестидесятые прошлого века, но посвящено вневременной ценности – семье.  А вот действие проекта "Чехов. Backstage" перенесено в буквальном смысле: на сцену клуба Грибоедов.  Он рассказывает о том, как актеры работают над постановкой пьесы Чехова "Три сестры"

Действительно ли Чехов – не петербургский писатель? Этим вопросом задались авторы фестиваля, посвященного русскому классику. Изучили записные книжки, перечитали собрание сочинений и составили полный список петербургских знакомых и знаковых для писателя адресов. Театр у микрофона, мастер-класс "Герои Чехова к комиксах", квизы и экскурсии по выставке – программу постарались сделать максимально разнообразной.  Фестиваль продлится до 31 января, в районной библиотеке им. Чехова на улице Турку.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. 1 канал. Петербург

 

 
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