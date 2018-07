Анонс культурных событий предстоящей недели

20 июля, пятница, 13:43

Патрисия Каас и Кэнди Дафлер, обладатель трех премий Грэмми певец Seal и легенда фанка группа Kool and The gang – звезды мировой и российской сцены и конкурсанты из 9 стран выступят на Фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Он открывается уже сегодня в Ледовом дворце.

Впервые фестиваль прошел 26 лет назад. И с самого начала был задуман как событие международного масштаба. Он объединяет состоявшихся исполнителей и молодых конкурсантов из разных стран, в этом году среди них Бразилия, Пуэрто-Рико, Япония и ЮАР. Одно из заданий для участников: исполнить песню российского автора.

Алексей Голубев, режиссер-постановщик фестиваля: "Очень приятно, что они выбрали… даже группа Земляне, американцы сделали очень крутой номер".

Так, исполнитель из Японии споет песню "У моря, у синего моря" на русском языке, а певица из ЮАР выбрала хит группы Тату правда, на английском.

Paxton, Участница конкурса (ЮАР): "Я выбрала песню, которая меня очень впечатлила, и оказалась близкой мне по духу, это песня "All about us". И я считаю, что у нас с исполнительницей очень похожи голоса.

Фестиваль продлится три дня. Из российских звезд на нем выступят Николай Басков, Полина Гагарина, София Ротару, Диана Арбенина и множество других не менее известных артистов.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург