Анонс культурных событий предстоящей недели

29 июня, пятница, 11:00

Одной из его самых известных работ в Петербурге был забор, окружавший фасад Михайловского театра во время ремонта. А нынче он представил в Лютеранской церкви святой Анны свои картины на петлях… О самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы.