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29 июня, пятница, 11:00

Анонс культурных событий предстоящей недели

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Одной из его самых известных работ в Петербурге был забор, окружавший фасад Михайловского театра во время ремонта. А нынче он представил в Лютеранской церкви святой Анны свои картины на петлях… О самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы.

 
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