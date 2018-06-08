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08 июня, пятница, 11:16

Анонс культурных событий предстоящей недели

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Выставка, посвященная истории чемпионатов мира по футболу, музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», об этих и других событиях культурной жизни Петербурга в нашем традиционном обзоре.

 
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