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18 мая, пятница, 11:10

Анонс культурных событий предстоящей недели

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Елагин остров в эти дни составляет достойную конкуренцию всемирно известному парку тюльпанов в Европе - голландскому «Кекенхоф» . Из-за теплой погоды здесь одновременно распустились все тюльпаны. 160 тысяч луковиц , 130 сортов , среди которых три редких черных сорта. Насладиться цветами можно в любой день, а так же на открытии фестиваля тюльпанов, который пройдет в эти выходные.

Темой фестиваля этого года стал балет.  Вдохновившись эстетикой знаменитых Русских сезонов Дягилева, садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов костюмов и декораций, выполненные прекрасными русскими художниками - Бакстом, Бенуа, Рерихом, Головиным и  Коровиным.

Ну, а погрузиться полностью в восхитительную эпоху модерна гости парка смогут на открытии VI Фестиваля тюльпанов.

 
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