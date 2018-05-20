Анонс культурных событий предстоящей недели

18 мая, пятница, 11:10

Елагин остров в эти дни составляет достойную конкуренцию всемирно известному парку тюльпанов в Европе - голландскому «Кекенхоф» . Из-за теплой погоды здесь одновременно распустились все тюльпаны. 160 тысяч луковиц , 130 сортов , среди которых три редких черных сорта. Насладиться цветами можно в любой день, а так же на открытии фестиваля тюльпанов, который пройдет в эти выходные.

Темой фестиваля этого года стал балет. Вдохновившись эстетикой знаменитых Русских сезонов Дягилева, садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов костюмов и декораций, выполненные прекрасными русскими художниками - Бакстом, Бенуа, Рерихом, Головиным и Коровиным.

Ну, а погрузиться полностью в восхитительную эпоху модерна гости парка смогут на открытии VI Фестиваля тюльпанов.