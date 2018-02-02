400 акварелей разных стилей и жанров, лекции и творческие встречи с художниками. Масштабная выставка объединяет мастеров акварели из 23 стран мира и обещает расширить границы привычного восприятия этого искусства. Подробнее - расскажем в обзоре культурных событий на Первом канале.
02 февраля, пятница, 11:30
Анонс культурных событий недели
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